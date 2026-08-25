Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: 'Bu Ülkenin Huzurunu İstiyoruz'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göreve dönmesinin ardından 81 il başkanıyla ilk kez CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıda partisinin sorunların çözüm adresi olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, il ve ilçe teşkilatları ile kadın ve gençlik kollarına yoğun çalışma çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göreve dönmesinin ardından ilk kez 81 il başkanıyla bir araya geldi. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, CHP’nin, sorunların çözüm adresi olduğunu belirterek, "Bugüne kadar hangi iktidar gelirse gelsin her sorunun çözümünü ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi seslendirmiştir. Ve arkasından iktidar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dediğini yapmıştır. Çünkü onlar sorunları görmezler ama biz sorunları görürüz. Onlar dertleri bilmezler ama biz dertleri biliriz. Onlar vatandaşla bizim konuştuğumuz gibi samimi konuşmazlar ama biz samimi konuşuruz. Onlar dürüst değiller ama biz dürüst insanlarız, biz ahlaklı insanlarız. O nedenle görev sadece benim görevim değil, görev sadece sizin göreviniz de değil. Görevi bizim öncülüğümüzde sorunu olan her yurttaşın üstlenmesi gerekiyor. Beraber mücadele edeceğiz, birlikte mücadele edeceğiz ama öncülüğü biz yapacağız. 81 ilin il başkanı, ilçe başkanları, gençlik kolları, kadın kolları hep beraber çalışacağız. Uyumak yok, istirahat yok, eğlenmek yok. Ülke bu kadar dertle boğuşurken biz rahat durmayacağız" dedi.

'SİYASET ZENGİNLEŞTİRME ARACI DEĞİLDİR'

Kılıçdaroğlu, "Siyaseti zenginleşme aracı kabul ederseniz, belli bir makama ve mevkiye gelirseniz, yolsuzluk yaparsanız, cebinizi doldurursanız, yandaşların cebini doldurursanız, milletin fakirliğini görmezseniz tarihin çöp sepetine bir süre sonra vatandaş gönderir. Bizim ahlaki üstünlüğümüzün temel felsefesi budur. Hep beraber, hep birlikte söyleyeceksiniz. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Kim siyaset yapıp zenginleşiyorsa bilin ki vatandaşın cebindeki parayı çalıyordur. Devletin hazinesine el uzatmıştır. Biz beytülmale el uzatan bir gelenekten gelmiyoruz. Öyle bir düşüncemiz yok. Allah da göstermesin. Bizim tek düşüncemiz var; vatandaşın varlıkta olmasıdır, evinde huzur içinde yaşamasıdır, elektriğinin kapatılmamasıdır, suyunun kesilmemesidir, evine ekmek götürmesidir, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesidir, her evde huzurun, her evde bereketin olmasıdır. Bizim temel amacımız, temel felsefemiz budur" diye konuştu.

'KISIR TARTIŞMALARA SAKIN GİRMEYİN'

CHP’den ayrılanlarla tartışmaya girilmemesi çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Kısır tartışmalara sakın girmeyin. Böyle bir tartışmaya asla muhatap olmayın. Biz kısır tartışmaları değil, kendi ülkemizin sorunlarını çözmek için yola çıktık. Bize ‘Şunu söylüyor, bunu söylüyor’ diye söylerlerse biz diyeceğiz ki; ‘Ne derlerse desinler.’ Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kısır tartışmaların bir parçası olmayız. Memleketin bu kadar sorunu varken biz bu sorunları çözmeye çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

'ÖN SEÇİMİ ZORUNLU HALE GETİRECEĞİZ'

Parti tüzüğünü değiştireceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, "Ön seçimi zorunlu hale getireceğiz. Merkezin güçlendirilmesinin yarattığı bazı sakıncalar ve o sakıncaları tarih içinde çok yaşadık. Örgüte güven duymak lazım. Örgütün iradesine saygı duymak lazım. Elbette ki eksiklikler olabilir. Ama eksikliği örgüt bazında gidermek kolay ama temelde gidermek zor olabilir. O nedenle bunu da yapacağız. Sizden 24 saat çalışmanızı bekliyorum. İlinizde karşılaştığınız sorunları Ankara'da oturanlar bilmeyebilirler, sorunu görmeyebilirler. Sorunla ilgilenin. Eğer derseniz ki ‘Bize mutlaka bir milletvekili grubu gönderin’ size hemen ertesi gün milletvekili grubumuzu göndeririz" açıklamasında bulundu.

'KİRLİ ADAMLARI YANIMIZDA TUTMADIK'

Kılıçdaroğlu ayrıca "Siyasette eksik olan ahlaktır. Gidin, hangi partiye oy veriyorsa versin, hangi partiye 'Siyasette ahlak var mıdır' diye bir soru sorun. Vallahi size söyleyeceği ilk şey 'Ahlak yok' olur. Ama biz arkasından şunu diyeceğiz; Cumhuriyet Halk Partisi'nin ahlaki üstünlüğü, bütün tarih boyunca kanıtlanmıştır. Biz kirli adamları yanımızda tutmadık. Kirli adamlarla yol yürümedik. Ahlaklı, temiz, dürüst insanlarla yol yürüdük" dedi.

'GÖRKEMLİ BİR KURULTAY YAPACAĞIZ'

Önümüzdeki süreçte kurultaylarını yapacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Görkemli bir kurultay yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekrar kuruluşundaki ahlaki kodlara oturtacağız. Sizlerin bir görevi var. Sizler Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden ahlaki kodlara kavuşturacak olan il başkanlarısınız. Bu kadar değerlisiniz. Farkında mısınız bilmiyorum; ama bulunduğunuz görev, üstlendiğiniz görev Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara döndüren görevdir. Bu kadar değerli bir görev üstlendiniz" diye konuştu.

'ÇERÇEVE YASA GÖRÜŞÜNÜ İLK GETİREN BİZİZ'

Kılıçdaroğlu, 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle yürütülen sürece ilişkin ise "Bakın Türkiye bir barış süreci için bir çerçeve yasayı parlamentoda çıkardı. Çerçeve yasayla ilgili olarak ilk ve en önemli görüşü, söylemi dile getiren parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz bunu yaptık. Bu ülkenin huzurunu istiyoruz. Bu ülkenin barışını istiyoruz. Bu ülkenin kendi coğrafyasında ve komşu coğrafyalarda büyümesini istiyoruz" dedi. Partinin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Çünkü biz büyük bir aileyiz, temiz bir aileyiz, güzel bir aileyiz. Bu aileye kimse kara çalmamalı. Bu aile tarihsel kökleri olan bir ailedir. Bu aile ülkenin kalkınmasına, büyümesine adanmış bir ailedir. Bu aile Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmeye adanmış bir ailedir. Biz bunu yapacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA