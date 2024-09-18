Kayseri'de Kurşunlanan Minibüs, Polis'e Sığındı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı, şoför ise polis uygulama noktasına sığındı.

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Kayseri'de Kurşunlanan Minibüs, Polis'e Sığındı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, minibüs şoförü yol üzerinde bulunan polis uygulama noktasına sığındı.

İÇERİSİNDE ÇOCUKLAR DA VARDI!

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, içerisinde çocukların da bulunduğu 54 HL 644 plakalı minibüse bir otomobilden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu minibüste bulunan İ.T. (42) isimli kadın, kalçasına isabet eden mermi ile yaralandı. Minibüs sürücüsü yaklaşık 3 kilometre süren kovalamacanın ardından yol üzerinde bulunan polis uygulama noktasına sığınırken, minibüse ateş açılan otomobil ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan İ.T., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan aracın yakalanması için arama çalışması başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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