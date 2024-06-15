Kardeşleri tahliye olmuştu: Duruşma öncesi Polat ailesinin evinde 'tahliye' hazırlıkları yapılmış

Gazeteci Murat Ağırel, kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin duruşması öncesinde çiftin evinde "tahliye" hazırlıkları yapıldığını yazdı.

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Kardeşleri tahliye olmuştu: Duruşma öncesi Polat ailesinin evinde 'tahliye' hazırlıkları yapılmış

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomenleri ve güzellik merkezi sahipleri Dilan Polat ve Engin Polat çifti davasında son duruşma öncesinde, "tahliye beklentisi ile evlerini temizlettiklerini" yazdı.

Ağırel'in bugünkü yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Dilan Polat ve Engin Polat davasında aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi.

Mahkeme, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat’ın tutukluluğuna devam kararı verirken Sıla Doğu ve Can Doğu’nun da aralarında bulunduğu 11 tutuklunun adli kontrol ile yargılanması kararını verdi.

Dilan Polat hakkında da tahliye kararı istenmiş ama mahkeme reddetmiş.

Şaşırmadım. Bir hafta önce komşuları Polatların evinin temizletildiğini bana iletmişti. Soranlara “Tahliye edilecekler” diye cevap vermişler.

“Tesadüf” Polatların avukatı Hüseyin Kaya da KRT TV’deki Kayıt Dışı programında “MASAK aklanma raporunu yazıyor. O rapor geldiğinde müvekkillerimiz tahliye olacaklar” ifadesini kullandı.

Yani o da MASAK raporundan bir şey çıkmayacağını “aklanma raporu” diyerek bu işin tahliye ile sonuçlanacağı mesajını vermiş.

Ben yine de adil bir yargılama olacağına inanmak istiyorum.

Gerçi, “İsimleri geçmeyen kişiler için tahliye olabilir ama Polatlar için zannetmiyorum” demiştim daha önceki yazı ve anlatımlarımda. Yanılmışım.

Mahkemeden çıkacak sonucu temizlik için gelen kişiler dahi günler öncesinden biliyorlar. Çok ilginç, çok.

Doğal olarak hukuk bilgisi olmayan veyahut başından beri davayı sulandırarak basitleştirmeye çalışan kişiler tarafından tahliyelerin beraat kararı olduğuna dair muazzam bir çalışma var yine."

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