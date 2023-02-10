Kardeşiyle birlikte 100 saat sonra enkazdan çıkarıldı: Kurtarılırken Zeynep Bastık dinlemek istedi

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, Kahramanmaraş’ta depremin 99’uncu saatinde 15 yaşındaki Ayfer'i ve 101’inci saatinde de 13 yaşındaki kardeşi Fatma’yı enkazdan canlı çıkardı. Ekip, kurtarma sırasında Ayfer’in isteği üzerine Zeynep Bastık’ın Gül Beyaz Gül şarkısını dinletti.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi depremin 99’uncu saatinde bir kurtarışa daha imza attı. Antalya Büyükşehir İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi, Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi’nde 15 yaşındaki Ayfer’i enkaz altından sağ olarak kurtardı.

Sismik ses dinleme ile hayat belirtisi alınmasının ardından zamana karşı yarışan Antalya Büyükşehir itfaiyesi, binada uzun bir koridor açarak Ayfer’in bulunduğu noktaya ulaştı. 10 saat süren kurtarma sırasında itfaiye erleri bilincini açık tutmak için sürekli olarak genç kızla konuşarak, sorular sordu.

Ayfer, Zeynep Bastık’ın Gül Beyaz Gül adlı şarkısını dinlemek istedi, dondurmayı özlediğini söyledi. Antalya Büyükşehir itfaiye erleri genç kıza cep telefonundan açtıkları şarkıyı dinletti ve konuşa konuşa enkazdan sağ salim çıkardı. İtfaiye erleri, Ayfer’e birlikte dondurma yeme sözü verdi.

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Deprem
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