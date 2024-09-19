Kapadokya Sıcak Hava Balon Turları İptal Edildi

Kapadokya’da yapılan sıcak hava balonu turları, bölgede zaman zaman etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle iptal edildi.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan ve Türkiye’nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya’da sıcak hava balonu turları, bölgede sabah saatlerinde etkisini artıran rüzgar ve yağmur yağışı nedeniyle yapılamadı.



Bölgede yılda ortalama 260 gün yapılabilen uçuşlar mevsim şartlarına göre rüzgar, sis ve yağış nedeniyle zaman zaman gerçekleştirilemiyor. Kapadokya bölgesinde günlük 154 sıcak hava balonunun uçuşuna izin verilirken, yapılan uçuşlarda yaklaşık 3 bin yerli ve yabancı turist Kapadokya bölgesini gökyüzünden izleme fırsatı buluyor.



Sıcak hava balon uçuşları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bağlı Nevşehir Kapadokya Slot Merkezinin değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

Sıcak hava balonu turlarının yarın tekrar başlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA