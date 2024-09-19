Kamyon ile Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyon ile tarım işçilerini taşıyan midibüs çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, İ.D. (26) yönetimindeki kamyon, Özpınar Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen K.A. (54) idaresindeki midibüsle çarpıştı.

Kazada, midibüste bulunan Semra Süslü (38), Gamze Akkoç (17), Gamze Özdemir (29), Nermin Fırtına (27), Damla Sarıkaya (20), Aynur Akkoç (44) ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar Sarıgöl ve Alaşehir’deki hastanelere sevk edilirken, ağır yaralanan Semra Süslü, Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, olay bölgesinde yapılan incelemeler neticesinde trafiğin normal akışına dönmesi sağlandı.

Kaynak: AA