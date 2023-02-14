Kahramanmaraş'ta kurtarılan iki kardeş, enkaz altındaki 198 saati anlattı

Pınar Apartmanı’nda Muhammed Enes’in sesi duyulunca askerler, madenciler ve AFAD görevlilerinin yanı sıra, yerli ve yabancı kurtarma ekipleri seferber oldu Madenciler 'Domuz damı' yaptı, askerler de enkaz altındaki sporcu Muhammed Enes’e ulaştılar. Muhammed Enes yanında ağabeyi 21 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki ile konuştuklarını daha büyük ağabeyinden ilk günlerde ses aldığını söyledi. Zamanla yarış sonrası 4-5 saatlik çalışma ile önce Muhammed Enes ardından da ağabeyi Abdülbaki Yeninar enkazdan şuuru açık olarak çıkarıldı.