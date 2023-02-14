Kahramanmaraş'ta kurtarılan iki kardeş, enkaz altındaki 198 saati anlattı
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde depremin 198'inci saatinde 2 kardeş mahsur kaldığı binanın enkazından çıkarıldı. İki kardeş, nasıl hayatta kaldıklarını anlattı.
Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'nda yıkılan Pınar Apartmanının enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi, depremin 198. saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar'a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar'a ulaştı. Ekiplerin mutluluğu objektiflere yansıdı.
Kahramanmaraş’ta depremin 9.gününde 198. saatte enkazdan sağlıklı olarak çıkarılan 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 21 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki Yeninar, o saatleri İHA’ya anlattı.
Pınar Apartmanı’nda Muhammed Enes’in sesi duyulunca askerler, madenciler ve AFAD görevlilerinin yanı sıra, yerli ve yabancı kurtarma ekipleri seferber oldu Madenciler 'Domuz damı' yaptı, askerler de enkaz altındaki sporcu Muhammed Enes’e ulaştılar. Muhammed Enes yanında ağabeyi 21 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki ile konuştuklarını daha büyük ağabeyinden ilk günlerde ses aldığını söyledi. Zamanla yarış sonrası 4-5 saatlik çalışma ile önce Muhammed Enes ardından da ağabeyi Abdülbaki Yeninar enkazdan şuuru açık olarak çıkarıldı.
112 ambulansıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Yeninar kardeşlerin durumunun iyi olduğu bildirildi. Doktorlar da burada seferber olup bütün kan değerleri, filmleri ve diğer tetkikleri incelediler.