Kaçak Alkol İçin Yeni Önlem! Aroma Vericilerin Satışına Yasak Geldi

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle aroma vericilerin kullanımına ilişkin çeşitli kurallar getirilirken, kaçak alkol üretiminde kullanılmalarını önlemek amacıyla önemli bir yasak da uygulanmaya başladı.

AB MEVZUATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER TÜRKİYE’YE UYARLANDI

Yeni yönetmelik, 29 Aralık 2011 tarihinde yayımlanan düzenlemenin Avrupa Birliği (AB) aroma mevzuatındaki değişiklikler ve uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesiyle hazırlandı. AB mevzuatında zaman içinde yapılan değişiklikler tek bir metin altında toplanırken, güncel hükümler de ulusal mevzuata aktarıldı. Yapılan düzenlemeyle AB’de güvenlik değerlendirmeleri sonucunda listeden çıkarılan 10 aroma verici ile güvenlik değerlendirmesi sonrasında listeye eklenen 1 aroma vericiye ilişkin değişiklikler de mevzuata dahil edildi.

MEVZUATTAKİ HUKUKİ BOŞLUK GİDERİLDİ

Yeni düzenleme kapsamında genetik yapısı değiştirilmiş organizmalarla bağlantılı aroma vericilere ilişkin hükümler getirildi. Ayrıca değerlendirme ve izne tabi aroma vericiler ile kaynak materyallerin, Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri ve Gıda Aroma Vericilerine İlişkin Ortak İzin Prosedürü Hakkında Yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmesine yönelik hükümler eklendi. Aroma vericilerin güvenilirliği konusunda şüphe oluşması halinde, normal şartlarda değerlendirme ve onaya tabi olmayan aroma vericiler ile aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenlerinin de bilimsel risk değerlendirmesine alınabilmesinin önü açıldı. Böylece yeni bilimsel veriler doğrultusunda risk tespit edilmesi halinde Bakanlık tarafından gerekli koruyucu önlemlerin alınmasına imkan sağlandı.

TÜKETİCİYİ YANILTICI KULLANIMA DA SINIRLAMA

Yönetmelikte tüketici hassasiyetleri ve yanıltıcı uygulamaların önlenmesine yönelik, AB mevzuatından farklı bazı yeni düzenlemelere de yer verildi. Buna göre aroma vericilerin herhangi bir alkollü içki adı veya alkollü içki kategorisi adıyla piyasaya arz edilmesi yasaklandı. Bu uygulamayla söz konusu ürünlerin kaçak alkol yapımında kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlandı.

DOMUZ-BÖCEK KAYNAKLI ÜRÜNLERE YASAK

Özellikle pastanelerde, meyve içermeyen ürünlere püskürtülerek tüketicide ürünün meyve içerdiği izlenimi oluşturulmasının engellenmesi amacıyla da aroma vericilerin yanıltıcı biçimde kullanılamayacağına ilişkin hüküm getirildi. Bunun yanı sıra domuz ve böcek kaynaklı aroma vericiler ile bunların üretiminde kullanılan kaynak materyallerin gıdalarda kullanılması yasaklandı.

TÜKETİCİ SAĞLIĞI VE GÜVENİLİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK

Yönetmelikle birlikte AB aroma mevzuatındaki güncel değişikliklerin Türkiye’deki mevzuata aktarılması, aroma vericilerin değerlendirilmesine ilişkin hukuki altyapının güçlendirilmesi, uygulamalarda güncellik ve birlik sağlanması, tüketicinin yanıltılmasının önlenmesi ve tüketici sağlığı ile menfaatlerinin daha etkin korunması hedefleniyor.

Kaynak: AA