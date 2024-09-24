Jandarma, Sivrihisar Uluslararası Hava Gösterisi'nde Hünerlerini Gösterdi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’ndan 254 personel Sivrihisar Uluslararası Hava Gösterisi’nde görevlendirildi.

Jandarma, Sivrihisar Uluslararası Hava Gösterisi'nde Hünerlerini Gösterdi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’ndan 254 personel Sivrihisar Uluslararası Hava Gösterisi’nde görev aldı.
Eskişehir Yeşilköy Mahallesi Sivil Havacılık Merkezinde, 21-22 Eylül 2024 tarihlerinde Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Sivrihisar Uluslararası Hava Gösterisi’ne Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’ndan görevlendirilen 254 personel yer aldı. Jandarma ekipleri etkinlik alanında güvenlik tedbiri alarak, bazı kontrollerde bulundu.

Kaynak: AA

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