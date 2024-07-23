İzne Çıkacaklar Dikkat! Memurların İzin Hesabı Değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda defterdarlık uzmanı olarak çalışan bir memurun Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı.

Takvim'den Önder Yılmaz'ın haberine göre, memur 24 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında kullandığı 12 günlük yıllık izinde, 1 Mayıs resmi tatil gününün de izinden düşülmesi nedeniyle KDK'ya başvurdu.

KDK Başkanı Şeref Malkoç'un girişimleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler yapıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan görüş isteyen Bakanlık, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 24 Haziran tarihli yazısında, resmi tatillerin yıllık izin süresinden düşülemeyeceğine dair bir görüş aldı.

Sonuç olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı 9 Temmuz 2024 tarihinde KDK'ya gönderdiği yazıda, resmi tatillerin izin süresinden düşülemeyeceğini belirten bir genelge hazırladığını bildirdi. Böylece, KDK'nın girişimleri sonucunda memurun talebi kabul edilerek, resmi tatil süresine denk gelen günün yıllık izninden düşülmemesi sağlandı.