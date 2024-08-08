İzmir'i Bekleyen Büyük Tehlike! Yapıların Yüzde 40'ı Kaçak Ve Ruhsatsız

'İMAR BARIŞI, BİR DAHA GÜNDEME GELMEMELİ'

İmar barışının yeniden gündeme gelmesini değerlendiren Ayatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"6 Şubat depremi öncesinde de gündeme gelmişti, deprem nedeniyle ertelendi. Yeniden gündeme geldi. Sadece İzmir için değil, ülke için büyük bir problem. Yapılar kişinin beyanıyla resmileştiriliyor. Ancak asıl olan şey bu yapıların dönüştürülmesi, bu sağlanmıyor. 6 Şubat depreminde imar affından faydalanan birçok binanın yıkıldığını gördük. İmar barışı, bir daha gündeme gelmemesi gereken bir konu. Yapı üretim sürecini yeniden değerlendirmeye ihtiyacımız var. Yetkin mühendislik kavramını önemsiyoruz. Ustaların kalifiye olması gerekiyor. Denetim mekanizması tam olarak işlemiyor. Dolayısıyla yeni bir yapı üretim sisteminin hayata geçirilmesi gerekiyor."