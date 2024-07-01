İzmir'deki Seçil Erzan vakasında yeni iddia: Mağdurları tek tek seçmiş

İzmir'deki Seçil Erzan vakasında soruşturma sürüyor.

Özel bir bankanın şube müdürü ve aynı zamanda Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanı da olan Hatice Ö., yüksek kar vaadiyle fon ve altın alarak değerlendirmek üzere kulübün 3 yöneticisi ile 4 iş insanından yaklaşık 250 milyon TL topladı.

İddiaya göre, Hatice Ö. topladığı paraları fona yatırmadığı gibi altın da almadı. Hatice Ö.'nün parayı döviz bürosu sahibi Serkan Çelik'e gönderdiği ileri sürüldü. Ayrıca, para topladığı kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdiği ve bu durumun bir süre sonra iş insanları dolandırıldıklarını anlaması üzerine patlak verdiği öğrenildi.

Mağdurların şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Hatice Ö.'nün özellikle kendi bankasında yüksek mevduatı olan kişilerle temas kurarak onları dolandırıcılık ağına çektiği iddia ediliyor.