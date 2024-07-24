İYİ Partili İsme 'Babalık Davası' Şoku: Mahkeme Son Noktayı Koydu

Önceki dönem İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran'ın kendisinden 34 yaş küçük olan kadınla yaşadığı 'yasak aşk'tan olduğu iddia edilen bebekle ilgili Adli Tıp Raporu'ndan sonra son noktayı Antalya 4'üncü Aile Mahkemesi'nin gerekçeli kararı koydu. Başaran'ın Elif Ş. isimli kadından olan bebeğin yüzde 99.99 babası olduğu DNA testiyle kanıtlanırken Antalya 4. Aile Mahkemesi açılan davanın kabulüne karar verdi.

BABASI OLDUĞU İSPATLANDI

Önceki dönem İYİ Parti İl Başkanı olan 3 çocuk babası 66 yaşındaki iş insanı Mehmet Başaran'ın "komplo-siyasi itibar suikastı" diye nitelendirdiği yasak aşk olayının gerçek olduğu Adli Tıp Raporu'yla belgelenmişti. Sabah gazetesinden Erdoğan Öztürk'ün haberine göre, Başaran'ın 'yasak aşk' yaşadığı Elif Ş. isimli kadından olan bebeğin yüzde 99.99 babası olduğu Adli Tıp Raporu'yla ispatlandı.

DNA ÖRNEKLERİ BİREBİR UYUMLU ÇIKMIŞTI

Başaran, kendisine o dönem İYİ Parti Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi Kamil Korkmaz ile Elif Ş. isimli sevgilisinin 'komplo' kurduğu gerekçesiyle bu isimlere dava açmıştı.

Üzerindeki tüm iddiaları reddeden Başaran önce açtığı 'şantaj' davasını kaybetmişti. Başaran'ın iddialarının asılsız olduğunun kanıtlandığı davada sonunda Kamil Korkmaz ve Elif Ş. hakkında beraat kararı verilmişti. Yasak aşkını ve birlikte yaşadığı Elif Ş.'den olan D.M.Ş. isimli kız bebeğini reddeden Başaran, kaybettiği 'şantaj' davasından sonra ikinci şoku Adli Tıp Raporu ile yaşamıştı. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA incelemeleri sonunda Başaran ve bebek D.M.Ş.'den alınan örnekler birebir uyumlu çıkmış, 3 Nisan 2024 tarihinde hazırlanan rapora göre ise Mehmet Başaran'ın, D.M.Ş.'nin "yüzde 99.99 babası olabileceği" belirtilmişti. Başaran "Adaletin kestiği parmak acımaz. Mahkemenin verdiği karar neyse ona uyacağım" demişti.