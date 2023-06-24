İYİ Parti'de yeni yönetim belli oldu: Oktay Vural siyasete döndü

MHP'de uzun yıllar grup başkanvekilliği dahil üst düzey görevlerde bulunan ve bu süreçte adı partiyle özdeşleşen Oktay Vural, bugünkü İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı ile birlikte resmen siyasete döndü.

Vural, 50 kişilik Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri arasında yer aldı; diğer isimler şöyle şekillendi:

Uğur Poyraz

Ümit Dikbayır

Bahadır Erdem

Metin Ergün

Bilge Yılmaz

Ümit Özlale

Tolga Akalın

Sevinç Atabay

Ayfer Yılmaz

Ünzile Yüksel

Burak Akburak

Kürşad Zorlu

Ayyüce Türkeş Taş

Ömer Karakaş

Turhan Çömez

Satuk Buğra Kavuncu

Selcan Hamşioğlu

Dursun Çolak

Naci Cinişli

Taha Orhun Ertürkmen

Şükrü Küleyin

Cumali Durmuş

Şükriye Sevin Çağlayan

Mehmet Aslan

Cem Özdemir

Hayrettin Nuhoğlu,

Ayşe Sucu

Hüseyin Özlük

Mustafa Veysel Gündoğan

Berna Sukas

Rıdvan Yalçın

Ali Demir

Ahmet Zeki Üçok

Alpaslan Yüce

Taner Demirer

Birol Aydemir

Türker Yörükçüoülu

Sedat Aksakallı

Ece Güner

Yetkin Öztürk

Ali Gökdemir

Erol Karapınar

İmren Tüfekçi

Orkun Kanber

Ayşen Kurt

Emin Yetim

Raşit Emir Süer

İrem Yaman

Fatih Koca