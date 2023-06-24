İYİ Parti'de yeni yönetim belli oldu: Oktay Vural siyasete döndü
İYİ Parti kongresinde 50 kişiden oluşan Genel İdare Kurulu ve 11 kişilik Merkez Disiplin Kurulu, blok liste ile seçildi. Adı MHP'yle özdeşen Oktay Vural'ın partiye katılarak GİK üyesi olduğu görüldü.
MHP'de uzun yıllar grup başkanvekilliği dahil üst düzey görevlerde bulunan ve bu süreçte adı partiyle özdeşleşen Oktay Vural, bugünkü İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı ile birlikte resmen siyasete döndü.
Vural, 50 kişilik Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri arasında yer aldı; diğer isimler şöyle şekillendi:
Uğur Poyraz
Ümit Dikbayır
Bahadır Erdem
Metin Ergün
Bilge Yılmaz
Ümit Özlale
Tolga Akalın
Sevinç Atabay
Ayfer Yılmaz
Ünzile Yüksel
Burak Akburak
Kürşad Zorlu
Ayyüce Türkeş Taş
Ömer Karakaş
Turhan Çömez
Satuk Buğra Kavuncu
Selcan Hamşioğlu
Dursun Çolak
Naci Cinişli
Taha Orhun Ertürkmen
Şükrü Küleyin
Cumali Durmuş
Şükriye Sevin Çağlayan
Mehmet Aslan
Cem Özdemir
Hayrettin Nuhoğlu,
Ayşe Sucu
Hüseyin Özlük
Mustafa Veysel Gündoğan
Berna Sukas
Rıdvan Yalçın
Ali Demir
Ahmet Zeki Üçok
Alpaslan Yüce
Taner Demirer
Birol Aydemir
Türker Yörükçüoülu
Sedat Aksakallı
Ece Güner
Yetkin Öztürk
Ali Gökdemir
Erol Karapınar
İmren Tüfekçi
Orkun Kanber
Ayşen Kurt
Emin Yetim
Raşit Emir Süer
İrem Yaman
Fatih Koca