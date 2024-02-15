İYİ Parti'de deprem sürüyor: 'Yapamazsınız'

CHP ile iş birliğini savunduğu için İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Üyesi olarak görev yaparken istifa etmek durumunda kalan İbrahim Özkan, Ankara ve Adana'da yaşanan protestolar sonrası dikkati çeken bir paylaşımda bulundu.

Kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabındaki mesajını Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım'ın görevden alınması ve Adana İl Başkanı Azime Kocacık'ın istifa etmesi üzerine paylaşan Özkan, şunları söyledi:

"Özü başınaymış. AK Parti ve CHP'nin aday yapmadığı belediye başkanlarını ve aday aday adaylarını belediye Başkan adayı yaparak partiye yıllarını vermiş insanları yok sayarak; yıllarını İYİ Parti'ye vermiş bir insan olarak sadece üzülüyorum.

Bugün Adana ve Ankara İl Başkanları bu tepkinin sonucunda görevlerinden alındı. Tekrar ediyorum. 'Teşkilatlara rağmen siyaset yapamazsınız.' (...)"

Özü Başınaymış…

Ak Parti ve CHP nin aday yapmadığı belediye başkanlarını ve aday aday adaylarını Belediye Başkan adayı yaparak partiye yıllarını vermiş insanları yok sayarak;

Yıllarını iyi partiye vermiş bir insan olarak sadece üzülüyorum.

Bugün Adana ve Ankara İl Başkanları bu… February 14, 2024

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi için bir dönem CHP'den aday gösterileceği konuşulan, ancak Mansur Yavaş'ta karar kılınması üzerine 'küskünler saflarına' geçen Cengiz Topel Yıldırım'ı aday göstermiş; Adana'da ise yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa eden mevcut Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'de karar kılmıştı.

Dün akşam saatlerinde ise İYİ Parti’nin Ankara ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında Etimesgut'tan Hilmi Özer yerine Sevin Çağlayan'ın aday gösterilmesini isteyen ilçe teşkilatı, "Teşkilat istemiyor" sloganları atmıştı.

Salonda arbede çıkması üzerine Akşener’in korumaları olaya müdahale etmişti.