İYİ Parti'de deprem sürüyor: 'Yapamazsınız'

İYİ Parti'de kimi ilçelerde belirlenen belediye başkan adayları, teşkilatların tepkisini çekti. Son olarak başkentteki tanıtım toplantısında kavga yaşandı. Ankara ve Adana il başkanları görevlerinden ayrılırken, kendisi de istifa etmek durumunda kalan İbrahim Özkan'dan dikkati çeken bir mesaj geldi.

Son Güncelleme:
İYİ Parti'de deprem sürüyor: 'Yapamazsınız'

CHP ile iş birliğini savunduğu için İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Üyesi olarak görev yaparken istifa etmek durumunda kalan İbrahim Özkan, Ankara ve Adana'da yaşanan protestolar sonrası dikkati çeken bir paylaşımda bulundu.

Kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabındaki mesajını Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım'ın görevden alınması ve Adana İl Başkanı Azime Kocacık'ın istifa etmesi üzerine paylaşan Özkan, şunları söyledi:

"Özü başınaymış. AK Parti ve CHP'nin aday yapmadığı belediye başkanlarını ve aday aday adaylarını belediye Başkan adayı yaparak partiye yıllarını vermiş insanları yok sayarak; yıllarını İYİ Parti'ye vermiş bir insan olarak sadece üzülüyorum.

Bugün Adana ve Ankara İl Başkanları bu tepkinin sonucunda görevlerinden alındı. Tekrar ediyorum. 'Teşkilatlara rağmen siyaset yapamazsınız.' (...)"

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi için bir dönem CHP'den aday gösterileceği konuşulan, ancak Mansur Yavaş'ta karar kılınması üzerine 'küskünler saflarına' geçen Cengiz Topel Yıldırım'ı aday göstermiş; Adana'da ise yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa eden mevcut Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'de karar kılmıştı.

Dün akşam saatlerinde ise İYİ Parti’nin Ankara ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında Etimesgut'tan Hilmi Özer yerine Sevin Çağlayan'ın aday gösterilmesini isteyen ilçe teşkilatı, "Teşkilat istemiyor" sloganları atmıştı.

Salonda arbede çıkması üzerine Akşener’in korumaları olaya müdahale etmişti.

Ankara'daki gergin toplantı ayrılık getirdi: İYİ Parti Ankara İl Başkanı görevinden alındıAnkara'daki gergin toplantı ayrılık getirdi: İYİ Parti Ankara İl Başkanı görevinden alındıSiyaset
İYİ Parti Adana İl Başkanı Azime Kocacık istifa ettiİYİ Parti Adana İl Başkanı Azime Kocacık istifa ettiSiyaset

Etiketler
İYİ Parti Yerel Seçim
Son Güncelleme:
Leblebi bakın neyden yapılıyor? Leblebiyle ilgili pek bilinmeyen gerçek Leblebi bakın neyden yapılıyor? Leblebiyle ilgili pek bilinmeyen gerçek
TSK'dan ihraç edilen Atatürkçü teğmenlerin savunmaları ortaya çıktı: 'Sorumlusu biz değiliz' TSK'dan ihraç edilen Atatürkçü teğmenlerin savunmaları ortaya çıktı
Esra Erol'un programında ortaya çıkanlar şoke etti: "Savaş çıkartacağız" Esra Erol'un programında ortaya çıkanlar şoke etti: "Savaş çıkartacağız"
Meyhane usulü bulgur pilavının sırrı! Aşçıların uyguladığı teknikmiş... Meyhane usulü bulgur pilavının sırrı! Aşçıların uyguladığı teknikmiş...
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul için uyarı üstüne uyarı: Tam 30 saat sürecek yağış geliyor! İstanbul için uyarı üstüne uyarı: Tam 30 saat sürecek yağış geliyor!
ABD'de Super Bowl kutlaması yapan taraftarlara ateş açıldı: Yaralılar var ABD'de Super Bowl kutlaması yapan taraftarlara ateş açıldı
'Bunu da gördük': AKP'li başkan adayı, seçmene el hareketi çekti AKP'li başkan adayı, seçmene el hareketi çekti
İYİ Parti Adana İl Başkanı Azime Kocacık istifa etti İYİ Parti'de sular durulmuyor: Bir isim daha istifa etti
Sevgililer Günü yemeğinden dönen çiftleri ölüm ayırdı Sevgililer Günü yemeğinden dönen çiftleri ölüm ayırdı