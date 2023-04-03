İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanması olayında balistik rapor ortaya çıktı

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olaydan sonra hırsızları kaçırmak için silahını ateşlediği iddia edilen şüpheli şantiye görevlisi M.E. gözaltına alınmış ve savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.