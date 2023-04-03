İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanması olayında balistik rapor ortaya çıktı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasının penceresine isabet eden kurşunla ilgili yeni gelişme yaşandı. Pencereye isabet eden kurşunun gözaltına alınıp serbest bırakılan M.E.’nin kullandığı silahtan çıktığı belirlendi. Ortaya çıkan balistik raporla kesinlik kazandı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasının 4 gün önce meydana gelen kurşunlanma olayı ile ilgili yeni gelişme yaşandı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olaydan sonra hırsızları kaçırmak için silahını ateşlediği iddia edilen şüpheli şantiye görevlisi M.E. gözaltına alınmış ve savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
BALİSTİK RAPOR UYUŞTU
Olayla ilgili devam eden soruşturmada silahın balistik raporu ortaya çıktı.
Yapılan balistik incelemede İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşunun inşaat bekçisi M.E.’nin kullandığı silahtan çıktığı tespit edildi.