İtalyan Devinden Dava: 'Türkiye'deki Şekerlerimiz Çalındı'

İtalyan Ferrero’nun Türkiye’deki şirketi Ferrero Türkiye Çikolata ve Tarım Ürünleri AŞ ile, kara ve deniz taşımacılığının yanı sıra depolama hizmeti de veren Ata Freight Line şirketi, dikkat çeken bir olay nedeni ile karakolluk oldu. Halktv'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Ferrero Türkiye ve Ata Freight arasında 2018 yılı başından beri süren iş ilişkisi, bu yılın başında sancılı bir hal aldı.

Ferrero Türkiye ve Ata Freight adına Kemalpaşa ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurularına göre Ferrero Türkiye çalışanları, Manisa’daki fabrikada kullanılan şekerlerin depolandığı depoda sayım yaptı. Ferrero Türkiye’nin kayıtlarına göre depoda toplam 1 milyon 986 bin 500 kilogram şeker olması gerekirken, sayım sonucunda 1 milyon 262 bin 258 kilogram şeker çıktı.

TAM 724 TON ŞEKER KAYIP!

Bir başka ifade ile 724 bin 242 kilogram şekerin depoda olmadığı tutanak altına alındı. 28 TIR’a denk gelen 724 ton kayıp şekerin piyasa değerinin ise 21 milyon TL olduğu bilgisi dosyada yer aldı.

ÇALINAN ŞEKERLER 4 AY İÇİNDE ÇIKARILMIŞ

Ferrero Türkiye adına, Ata Freight’a yönelik yapılan suç duyurusunda, çalınan şekerlere ilişkin şirket yetkililerinin güveni kötüye kullandıkları öne sürüldü. Savcılık başvurusunda özetle “Anılan miktardaki şekerin müvekkilin talimatı olmadan Ata Ltd. çalışanları tarafından 11 Kasım 2023- 23 Mart 2024 tarihleri arasında 28 adet kamyona yüklenerek depodan çıkarıldığı görülüyor. Depocu Ata şirketinde anılan yüklemelere ilişkin herhangi bir kayıt ve doküman bulunmadığı tespit edilmiştir” denildi. Başvuruda, kendilerine ait ürünleri depodan almalarına da engel olunduğu belirtildi.

TIR ŞOFÖRLERİ DE ŞÜPHELİ LİSTESİNDE

Ferrero Türkiye, 724 ton şekerinin çalındığını iddia ederken, Ata Freight ise, kendilerine yönelik suçlamanın gerçeği yansıtmadığı görüşünde. Ata Freight adına, aralarında Ferrero Türkiye’nin de olduğu çok sayıda şirket ve TIR şoförlerine yönelik yapılan suç duyurusunda “Şikâyete konu iddiaların tümü maddi ve hukuki duruma aykırıdır, Ferrero'nun mallarına el konulduğu iddiası tamamen gerçek dışıdır” vurgusu yapıldı.

KARŞILIKLI ‘ÖDEMEYİ YAPIN’ UYARISI

Taraflar arasında, karşılıklı suç duyurulardan önce ise ihtarnamelerin gönderildiği anlaşıldı. Ferrero Türkiye adına gönderilen ihtarnamede, çalındığı iddia edilen şekerin bedeli olan 21 milyon liranın ödenmesi istenirken, Ata Freight ise, Ferrero Türkiye’nin kendilerine olan 8,1 milyon liralık fatura alacağının ödenmesini istedi.