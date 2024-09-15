İstismara Uğrayan Sıla Bebeğin Vücudunda 42 Diş İzi! Yaşam Savaşı Veriyor...

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Alınan bilgiye göre Sıla bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde entübe halde tedavisi devam ediyor. Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

42 DİŞ İZİ İDDİASI

Milliyet'te yer alan habere göre, yapılan incelemelerde bebeğin vücudunda çok sayıda diş izi tespit edilmişti. Belirlenen diş izlerinin 42 tane olduğu iddia edildi. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren bebeğin vücudundaki izlerin 3 ve 10 günlük olduğu belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'yi "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesine götürmüş, muayene sonrası bebek beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle aynı gün Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti. Soruşturma kapsamında anne B.Y, B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi de devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

Kaynak: Milliyet