İstismara uğrayan çocuğa sanık avukatından 'etek boyu' sorusu

Türkiye dün ağabeyi cinayet suçundan cezaevinde olan 13 yaşındaki A.A.'nın istismara uğrayarak kayda alındığına sonrasında ise "Görüntüleri ağabeyine izletiriz. Abin cezaevinden kaçar seni öldürür" diyerek şantaj ve tehdit ile 15 kişinin istismarına uğradığına ilişkin haberi konuştu.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, sanıkların İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamaları devam ederken A.A.'nın yaşadığı dehşet ise bitmek bilmedi.

Geçen haftalarda görülen duruşmada sanıklardan Ali Kılıççı ve Fatih Akman'ın avukatı Gülsün Doygun duruşmada söz aldı. Mahkeme heyetinden A.A.'ya, "Etek boyunu kısaltmaması için ve daha usturuplu davranması için okuldaki hocaları tarafından uyarılıp uyarılmadığının" sorulmasını istedi.

MAHKEME BAŞKANI "O" SORUYU SORMADI

Ancak mahkeme başkanı müdahale etti. Başkan, "Bu sorunun sorulmasını ben uygun bulmuyorum" diyerek soruyu A.A.'ya yöneltmedi.

ACILI ANNEYE KORKUNÇ SÖZLER

A.A.'nın yaşadıkları bununla da bitmedi. Duruşma ara verdi. Avukat Gülsün Doygun ile çocuğun annesi arasında gerilim yaşandı. Doygun, "Kadın olup çocuğuna sahip çıksaydın, bu çocukların başı yanmazdı" diyerek bağırdı.

Duruşmadaki sözleri sorulan avukat Doygun, "Duruşma koşullarının nasıl cereyan ettiğinin farkında mısınız? Keşke duruşmada olsaydınız, maksadımı anlardınız" dedi.