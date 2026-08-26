İstanbul'un Barajlarında Kritik Tablo! Barajlardaki Doluluk Bir Kez Daha Düştü

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İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, 25 Ağustos'ta yüzde 45,93 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı, 26 Ağustos'ta yüzde 45,55'e geriledi. Barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 74,29 ile Elmalı Barajı'nda ölçülürken, en düşük oran yüzde 10,64 ile Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi.

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin 26 Ağustos verilerine göre barajların doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı yüzde 44,21

Büyükçekmece Barajı yüzde 32,19

Darlık Barajı yüzde 63,43

Elmalı Barajı yüzde 74,29

Istrancalar Barajı yüzde 28,78

Kazandere Barajı yüzde 19,27

Pabuçdere Barajı yüzde 10,64

Sazlıdere Barajı yüzde 25,37

Terkos Barajı yüzde 39,53

Ömerli Barajı yüzde 64,08

Kaynak: Haber Merkezi