İstanbullular Dikkat! Güneşli Günlerin Ardından Sağanak Geliyor

İstanbul’da hafta boyunca çoğunlukla güneşli ve parçalı bulutlu hava beklenirken, cuma günü gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. AKOM, sıcaklıkların 28-31 derece arasında seyredeceğini, poyrazın ise zaman zaman kuvvetli eseceğini bildirdi.

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İstanbullular Dikkat! Güneşli Günlerin Ardından Sağanak Geliyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. AKOM’un sosyal medya hesabından yayımlanan haftalık hava tahmin raporuna göre, kentte cuma gününe kadar yağış beklenmiyor. Bu süreçte havanın genel olarak güneşli geçeceği tahmin ediliyor.

POYRAZ SICAKLIKLARIN YÜKSELMESİNİ ENGELLEYECEK

Kuzeyli yönlerden esmesi beklenen poyrazın zaman zaman kuvvetlenerek saatte 20-50 kilometre hıza ulaşacağı belirtildi. Rüzgarın kuzeyden daha serin hava taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesini önlemesi bekleniyor. İstanbul’da sıcaklıkların genel olarak 28-31 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.

İstanbullular Dikkat! Güneşli Günlerin Ardından Sağanak Geliyor - Resim : 1

CUMA GÜNÜ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Kentte cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, haftanın diğer günlerinde havanın parçalı ve az bulutlu, az bulutlu ve açık ya da açık olması tahmin ediliyor. AKOM verilerine göre en düşük ve en yüksek sıcaklıkların yarın 21/29, 4 Eylül’de 21/27, 5 Eylül’de 21/31, 6 Eylül’de 22/32, 7 Eylül’de 21/28 ve 8 Eylül’de 20/27 derece olması bekleniyor.

Kaynak: AA

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