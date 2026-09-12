İstanbul’da Yağmur Alarmı! Sıcaklıklar Düşecek, Sağanak İçin Gün Verildi
İstanbul’da günlerdir etkili olan sıcak hava yerini pazar akşamından itibaren yağışlı havaya bırakacak. Gök gürültülü sağanakların çarşambaya kadar aralıklarla sürmesi beklenirken, kentte sıcaklıkların da 4-5 derece düşeceği tahmin ediliyor. Pazartesi günü İstanbul’da metrekareye 3 ila 7 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.
İstanbul’da son günlerde etkisini sürdüren sıcak hava, pazar akşamından itibaren yerini yağışlı havaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre İstanbul’un da içinde bulunduğu Marmara Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da hissedilir şekilde düşeceği tahmin ediliyor.
PAZAR AKŞAMI YAĞIŞ BAŞLAYACAK
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in değerlendirmesine göre hafta sonu Türkiye genelinde güneşli ve açık hava etkili olacak. İstanbul’da sıcaklıkların yaklaşık 30 dereceye kadar çıkması beklenirken, pazar akşamından itibaren kentte yağışlı hava hakim olacak. Şen, özellikle İstanbul’da pazar akşamına kalmadan dönüş yapılması yönünde uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hafta sonunun açık havada değerlendirilmesini öneren Şen, pazar akşamından itibaren yağmur başlayacağını ve yağışların çarşambaya kadar aralıklarla süreceğini belirtti. Şen ayrıca sıcaklıkların önümüzdeki haftanın başında 4-5 derece düşeceğini ifade etti.
YAĞIŞ ÇARŞAMBAYA KADAR SÜRECEK
İstanbul’da pazar akşamı başlaması beklenen yağışların çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği öngörülüyor. Yağışlı sistemle birlikte kentte sıcaklıkların da gerilemesi bekleniyor. AKOM tahminlerine göre pazartesi günü İstanbul’da metrekareye 3 ila 7 kilogram yağış düşebilir. Aynı gün sıcaklıkların en yüksek 26, en düşük 19 derece civarında olması bekleniyor.
MARMARA VE KARADENİZ’DE SAĞANAK BEKLENİYOR
Önümüzdeki hafta Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağışlı hava etkili olacak. İstanbul’un yanı sıra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak görülebileceği tahmin ediliyor. Yağışların etkisiyle bölge genelinde sıcaklıkların da belirgin şekilde düşmesi bekleniyor.
YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YAĞIŞ BEKLENMİYOR
Marmara ve Karadeniz dışındaki Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise gelecek hafta önemli bir yağış beklenmiyor. İç ve doğu kesimlerde yüksek sıcaklıkların etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor. Rüzgarın çoğunlukla kuzey yönlerden, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BAZI İLLERDE BEKLENEN SICAKLIKLAR
Ankara: 31 derece, az bulutlu ve açık
İstanbul: 29 derece, az bulutlu ve açık
İzmir: 32 derece, az bulutlu ve açık
Adana: 35 derece, az bulutlu ve açık
Antalya: 32 derece, az bulutlu ve açık
Samsun: 26 derece, parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 25 derece, parçalı ve az bulutlu
Erzurum: 26 derece, parçalı ve az bulutlu
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA: Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu olması bekleniyor.
Bursa: 31 derece
Çanakkale: 34 derece
İstanbul: 30 derece
Kırklareli: 33 derece
EGE: Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor.
Denizli: 38 derece
İzmir: 33 derece
Muğla: 36 derece
Uşak: 32 derece
AKDENİZ: Az bulutlu ve açık.
Adana: 35 derece
Antalya: 34 derece
Burdur: 35 derece
Hatay: 31 derece
İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık.
Ankara: 32 derece
Eskişehir: 32 derece
Konya: 32 derece
Nevşehir: 29 derece
BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu.
Bolu: 30 derece
Düzce: 29 derece
Sinop: 28 derece
Zonguldak: 24 derece
ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu.
Amasya: 33 derece
Rize: 26 derece
Samsun: 27 derece
Trabzon: 25 derece
DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu. Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Erzurum: 26 derece
Kars: 25 derece
Malatya: 34 derece
Van: 25 derece
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu.
Diyarbakır: 36 derece
Gaziantep: 35 derece
Mardin: 34 derece
Şanlıurfa: 37 derece
Kaynak: Haber Merkezi