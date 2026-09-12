İstanbul’da Yağmur Alarmı! Sıcaklıklar Düşecek, Sağanak İçin Gün Verildi

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İstanbul’da son günlerde etkisini sürdüren sıcak hava, pazar akşamından itibaren yerini yağışlı havaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre İstanbul’un da içinde bulunduğu Marmara Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da hissedilir şekilde düşeceği tahmin ediliyor.

PAZAR AKŞAMI YAĞIŞ BAŞLAYACAK

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in değerlendirmesine göre hafta sonu Türkiye genelinde güneşli ve açık hava etkili olacak. İstanbul’da sıcaklıkların yaklaşık 30 dereceye kadar çıkması beklenirken, pazar akşamından itibaren kentte yağışlı hava hakim olacak. Şen, özellikle İstanbul’da pazar akşamına kalmadan dönüş yapılması yönünde uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hafta sonunun açık havada değerlendirilmesini öneren Şen, pazar akşamından itibaren yağmur başlayacağını ve yağışların çarşambaya kadar aralıklarla süreceğini belirtti. Şen ayrıca sıcaklıkların önümüzdeki haftanın başında 4-5 derece düşeceğini ifade etti.

YAĞIŞ ÇARŞAMBAYA KADAR SÜRECEK

İstanbul’da pazar akşamı başlaması beklenen yağışların çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği öngörülüyor. Yağışlı sistemle birlikte kentte sıcaklıkların da gerilemesi bekleniyor. AKOM tahminlerine göre pazartesi günü İstanbul’da metrekareye 3 ila 7 kilogram yağış düşebilir. Aynı gün sıcaklıkların en yüksek 26, en düşük 19 derece civarında olması bekleniyor.

MARMARA VE KARADENİZ’DE SAĞANAK BEKLENİYOR

Önümüzdeki hafta Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağışlı hava etkili olacak. İstanbul’un yanı sıra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak görülebileceği tahmin ediliyor. Yağışların etkisiyle bölge genelinde sıcaklıkların da belirgin şekilde düşmesi bekleniyor.

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Marmara ve Karadeniz dışındaki Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise gelecek hafta önemli bir yağış beklenmiyor. İç ve doğu kesimlerde yüksek sıcaklıkların etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor. Rüzgarın çoğunlukla kuzey yönlerden, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERDE BEKLENEN SICAKLIKLAR

Ankara: 31 derece, az bulutlu ve açık

İstanbul: 29 derece, az bulutlu ve açık

İzmir: 32 derece, az bulutlu ve açık

Adana: 35 derece, az bulutlu ve açık

Antalya: 32 derece, az bulutlu ve açık

Samsun: 26 derece, parçalı ve az bulutlu

Trabzon: 25 derece, parçalı ve az bulutlu

Erzurum: 26 derece, parçalı ve az bulutlu

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu olması bekleniyor.

Bursa: 31 derece

Çanakkale: 34 derece

İstanbul: 30 derece

Kırklareli: 33 derece

EGE: Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Denizli: 38 derece

İzmir: 33 derece

Muğla: 36 derece

Uşak: 32 derece

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık.

Adana: 35 derece

Antalya: 34 derece

Burdur: 35 derece

Hatay: 31 derece

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık.

Ankara: 32 derece

Eskişehir: 32 derece

Konya: 32 derece

Nevşehir: 29 derece

BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu.

Bolu: 30 derece

Düzce: 29 derece

Sinop: 28 derece

Zonguldak: 24 derece

ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu.

Amasya: 33 derece

Rize: 26 derece

Samsun: 27 derece

Trabzon: 25 derece

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu. Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum: 26 derece

Kars: 25 derece

Malatya: 34 derece

Van: 25 derece

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu.

Diyarbakır: 36 derece

Gaziantep: 35 derece

Mardin: 34 derece

Şanlıurfa: 37 derece

Kaynak: Haber Merkezi