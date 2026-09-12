İstanbul’da Ulaşımda Sevindiren Gelişme! Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur Seferleri Yeniden Başlıyor

İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakaları arasındaki ulaşımda önemli bir alternatif olan Çubuklu-İstinye arabalı vapur hattı yeniden hizmete girecek. Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, seferlerin ekim ayında başlayacağını açıklarken, hattın geçen yıl artan maliyetler nedeniyle kullanıma kapatıldığı belirtildi.

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İstanbul’da Ulaşımda Sevindiren Gelişme! Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur Seferleri Yeniden Başlıyor
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İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakaları arasında ulaşım sağlayan Çubuklu-İstinye arabalı vapur hattında seferler yeniden başlayacak. Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, hattın ekim ayında tekrar hizmete alınacağını açıkladı.

'BEYKOZ'UMUZUN KAZANMASI ÖNEMLİ'

Gürzel, hattın yeniden faaliyete geçirilmesi için yaklaşık bir yıldır çalışma yürüttüklerini belirterek, “Kimin yaptığı değil, Beykoz’umuzun kazanması önemli. Arabalı vapurumuz yeniden seferlere başladığı gün hep birlikte sevineceğiz” dedi. Seferlerin başlayacağı kesin tarihin ise ilerleyen günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şehir Hatları tarafından açıklanması bekleniyor.

İstanbul’da Ulaşımda Sevindiren Gelişme! Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur Seferleri Yeniden Başlıyor - Resim : 1

SON SEFER GEÇEN YIL GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları tarafından işletilen Çubuklu-İstinye arabalı vapur hattında hafta içi Sarıyer ve Beykoz arasında karşılıklı 46 sefer düzenleniyordu. Artan işletme maliyetleri gerekçe gösterilerek seferlerin sonlandırılmasının ardından aynı güzergâhta deniz dolmuşları hizmet vermeye başlamıştı.

Kaynak: İHA

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