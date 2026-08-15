İstanbul’da Triatlon Trafiği: Kapanacak Yollar ve Alternatif Güzergahlar Açıklandı

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İstanbul’da yarın gerçekleştirilecek 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle bazı güzergahlarda trafik düzenlemesine gidilecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarış kapsamında trafiğe kapatılacak yolları ve sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahları duyurdu.

BEYKOZ VE ÜSKÜDAR’DA BAZI YOLLAR KAPANACAK

Saat 04.45’ten etkinlik sona erene kadar Beykoz ve Üsküdar’da Atatürk Caddesi’nin sahil yönüne çıkan tüm yollar ile Cuma Yolu Caddesi ve Körfez Caddesi araç trafiğine kapatılacak. Sürücülerin alternatif olarak Küçüksu ve Göksu caddeleri ile Mehmet Ali Birand ve Atatürk caddelerinin Kavacık yönünü kullanabileceği belirtildi. Ayrıca TEM Otoyolu’nun güney istikametinde Maslak-Sarıyer bağlantılarından Ankara yönüne transit geçiş, Maslak yan yoldan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönü, Levent ile Etiler-Baltalimanı yönünden TEM güney katılımı ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Ankara istikametindeki bazı bağlantıları ulaşıma kapatılacak.

İŞTE KULLANILABİLECEK YOLLAR

TEM güneyden Anadolu Yakası yönündeki ayrımların yanı sıra Yeni Riva Yolu ile Kavacık’tan Atatürk Caddesi’ne ulaşan trafik akışı da etkinlik süresince durdurulacak. Bu güzergahlara alternatif olarak Büyükdere Caddesi, Kuzey Marmara Otoyolu, D-100 güney hattından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nin Ankara yönü ile Yeni Riva Yolu ve Kavacık’tan köprü üzerinden TEM güney Ankara istikametinin kullanılabileceği bildirildi.

SARIYER VE BEŞİKTAŞ’TA DA TRAFİK KISITLAMASI

Sarıyer ve Beşiktaş ilçelerinde ise Büyükdere Caddesi’nin Sarıyer ile Zincirlikuyu-Levent yönleri ve Çilekli Tesisleri’nden TEM’in güney istikametine bağlantı sağlayan trafik akışı kapalı olacak. Sürücüler için alternatif güzergah olarak Büyükdere Caddesi ile Uğur Mumcu Caddesi önerildi.

Kaynak: AA