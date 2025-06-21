İstanbul’da Tarihi Zirve Bugün: Rekor Katılım Bekleniyor

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İsrail ile İran arasında devam eden savaşın gölgesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. oturumu bugün İstanbul’da gerçekleştiriliyor. “Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı” temasıyla düzenlenen toplantıya 40’tan fazla ülkenin dışişleri bakanı katılıyor. Zirvenin ana gündem maddelerinden biri, İsrail’in İran’a yönelik son saldırıları olacak.

REKOR KATILIM BEKLENİYOR

Zirve öncesinde Arap Ligi Olağanüstü Bakanlar Konseyi de yine İstanbul’da toplanacak. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin katılım göstereceği bu toplantılarda, İsrail’in bölgeye yönelik tehditleri ele alınacak. Gözlemci ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla birlikte 1000’e yakın katılımcının yer alacağı toplantının, teşkilat tarihindeki en yüksek katılımlı zirve olması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplantıya katılım sağlayacak. Zirvenin açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yapacak. İran’ın yanı sıra Azerbaycan, Cezayir, Bangladeş, Cibuti, Endonezya, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün gibi pek çok ülkenin temsilcileri de dışişleri bakanı düzeyinde İstanbul’da bulunacak.

Toplantı, yalnızca Orta Doğu değil, küresel diplomasi açısından da kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi