İstanbul’da Tarihi Zirve Bugün: Rekor Katılım Bekleniyor

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail ile İran arasındaki artan gerilim gündemiyle İstanbul’da toplanıyor. Zirvede 40’tan fazla ülkenin dışişleri bakanı yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı toplantıda tarihi düzeyde bir katılım bekleniyor.

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İstanbul’da Tarihi Zirve Bugün: Rekor Katılım Bekleniyor
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İsrail ile İran arasında devam eden savaşın gölgesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. oturumu bugün İstanbul’da gerçekleştiriliyor. “Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı” temasıyla düzenlenen toplantıya 40’tan fazla ülkenin dışişleri bakanı katılıyor. Zirvenin ana gündem maddelerinden biri, İsrail’in İran’a yönelik son saldırıları olacak.

REKOR KATILIM BEKLENİYOR

Zirve öncesinde Arap Ligi Olağanüstü Bakanlar Konseyi de yine İstanbul’da toplanacak. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin katılım göstereceği bu toplantılarda, İsrail’in bölgeye yönelik tehditleri ele alınacak. Gözlemci ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla birlikte 1000’e yakın katılımcının yer alacağı toplantının, teşkilat tarihindeki en yüksek katılımlı zirve olması bekleniyor.

İstanbul’da Tarihi Zirve Bugün: Rekor Katılım Bekleniyor - Resim : 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplantıya katılım sağlayacak. Zirvenin açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yapacak. İran’ın yanı sıra Azerbaycan, Cezayir, Bangladeş, Cibuti, Endonezya, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün gibi pek çok ülkenin temsilcileri de dışişleri bakanı düzeyinde İstanbul’da bulunacak.

Toplantı, yalnızca Orta Doğu değil, küresel diplomasi açısından da kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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