İstanbul'da sokaklara 'Sinan Ateş cinayeti aydınlatılsın' yazılı afişler asıldı
30 Aralık tarihinde Ankara'da öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ölümünün aydınlatılması için sokaklara afiş asıldı.
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık'ta Ankara'da öldürüldü. Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturmada 4 kişi daha tutuklanmış, tutuklu sayısı 10'a yükselmişti. Aranan Doğukan Çep Beykoz'da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Cinayetten sonra MHP yönetiminden açıklama gelmemesi üzerine birçok MHP'li istifa etmişti.
halktv.com.tr'nin haberine göre sokaklara Sinan Ateş afişleri asıldı. Afişlerde "Sinan Ateş cinayeti aydınlatılsın" yazıldı. Afişler İstanbul'un birçok noktasında görüldü.
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