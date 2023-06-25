İstanbul'da Onur Yürüyüşü, tüm baskılara rağmen başladı: Gözaltılar var

LGBTİ+ bireyler, başta iktidar olmak üzere çeşitli kesimler tarafından maruz kaldıkları baskılara rağmen İstanbul'da Onur Yürüyüşü'ne başladı.

Sema Kızılarslan Sema Kızılarslan
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Onur Ayı kapsamında yapılması planlanan birçok etkinlik Türkiye genelinde yasaklanırken İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi'nce düzenlenen yürüyüş, bugün saat 15.00'te başladı.

Sık sık "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganlarının atıldığı yürüyüşte kısa süre sonra gerginlik yaşandı. Gazeteciler Candan Yıldız, Hazal Sipahi ve Serkan Bozkurt polis ekiplerince ablukaya alındı. Yıldız ve Sipahi tartışmanın ardından serbest kalırken, Bozkurt ve yürüyüşe destek olmak için gelen avukatlar arasında bulunan Dilara Özaydın gözaltına alındı. Özaydın'a ters kelepçe takılması tepki çekti.

HANİFİ ZENGİN YİNE GAZETECİYLE TARTIŞTI

Bu arada daha önce gerçekleştirilen birçok eylemde basın mensuplarını ve aktivistleri tehdit etmesiyle gündeme gelen, geçtiğimiz günlerde de İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcılığı'na terfi ettirilen Hanifi Zengin, yine bir gazeteciyle tartıştı. Zengin, defalarca Candan Yıldız'ın sözünü keserek "Arasanıza hanımefendi", "Telefonunuz yoksa numarayı verin ben çevireyim" gibi ifadeler kullandı. 

Ayrıntılar geliyor...

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