İstanbul’da Direksiyon Başına Geçecekler Dikkat! Bugünden İtibaren O Yollar Tam 14 Gün Boyunca Kapalı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fatih Yenikapı Etkinlik Alanı’ndaki programlar nedeniyle bazı yolların belirli saatlerde trafiğe kapatılacağını duyurdu. Sürücülere alternatif olarak sahil yolu ve Kennedy Caddesi’ni kullanmaları önerildi.

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İstanbul’da Direksiyon Başına Geçecekler Dikkat! Bugünden İtibaren O Yollar Tam 14 Gün Boyunca Kapalı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fatih Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek programlar nedeniyle bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 3-10 Ağustos tarihleri hariç olmak üzere bugünden 16 Ağustos’a kadar belirli güzergahlarda ulaşım düzenlemesi uygulanacak.

İstanbul’da Direksiyon Başına Geçecekler Dikkat! Bugünden İtibaren O Yollar Tam 14 Gün Boyunca Kapalı - Resim : 1

İŞTE KAPANAN YOLLAR

Düzenleme kapsamında, saat 12.00’den etkinliklerin sona ermesine kadar sahil kuzey ve güney yan yollarında; Kadir Topbaş Gösteri Merkezi ayrımı, Vefa Karakurdu Üst Geçidi, Yenikapı Miting Alanı ile Yenikapı İDO arasındaki iç bölümde bulunan tali yol trafiğe kapalı olacak.Yetkililer, sürücülerin ulaşımda alternatif güzergah olarak sahil yolu ve Kennedy Caddesi’ni kullanabileceklerini belirtti.

Kaynak: AA

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