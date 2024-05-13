İstanbul'da asker kaçakları polise saldırdı!

İstanbul'da şüpheli bir aracı durduran polisler saldırıya uğradı. Polislere saldıran dört kişiden ikisinin asker kaçağı olduğu öğrenildi.

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İstanbul'da asker kaçakları polise saldırdı!

İstanbul Küçükçekmece’de yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan şahıslar, polise zorluk çıkartarak direnmeye başlayınca ortalık karıştı. Şahıslardan biri polisi burnuna yumruk atarak yaralarken diğeri ise memura şarjörle saldırdı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisinin asker kaçağı olduğu ve araçta da bir miktar esrar ele geçirildiği ortaya çıktı. Yaşananlar ise kameralara yansırken, şahısların “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan toplamda 9 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece İstiklal Caddesi üzerinde meydana meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı motorize polis timi, cadde üzerinde uygulama yapmaya başladı. Bu sırada polis ekibi, şüphe üzerine 14 KJ 146 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Araçtan inmeleri sonrasında üst aramaları yapılacağı esnada polise direnmeye başlayan şahıslardan B.G., polis memuru S.A.’yı burnuna yumruk atarak yaraladı. Diğer şahıs C.K. da polis memuru O.B.’nin belindeki şarjörü alarak ona vurmaya başladı.

POLİSİN BURNUNA YUMRUK ATIP ŞARJÖRÜYLE SALDIRDILAR

Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu B.G. ve C.K. ile birlikte U.K. ve S.G., kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Ardından araç içerisinde yapılan aramada bir miktar tütüne karıştırılmış esrar maddesi ele geçirildi. Aramaların ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 4 şahıs, emniyete götürüldü. Emniyette “görevli memuru mukavemet” ve “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette “uyuşturucu madde kullanmak” suçlarından toplamda 9 adet suç kaydı olan şahıslardan ikisinin asker kaçağı olduğu ortaya çıktı.

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