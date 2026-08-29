İstanbul’da 30 Ağustos Alarmı! Vatan Caddesi Yarın Trafiğe Kapatılacak

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek tören nedeniyle Fatih'teki Vatan Caddesi ve cadde üzerindeki yan yollar yarın trafiğe kapatılacak. Sürücülerin ulaşımda alternatif olarak Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 hal yolu ile Fevzipaşa ve Turgut Özal Millet caddelerini kullanabileceği belirtildi.

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İstanbul’da 30 Ağustos Alarmı! Vatan Caddesi Yarın Trafiğe Kapatılacak
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İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenecek kutlama programları nedeniyle Fatih’te bulunan Vatan Caddesi ile cadde üzerindeki yan yollar yarın araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Fatih’te “30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi” gerçekleştirilecek. Tören nedeniyle bazı güzergahlarda trafik düzenlemesine gidilecek.

VATAN CADDESİ İKİ YÖNLÜ KAPATILACAK

Düzenleme kapsamında Adnan Menderes Bulvarı olarak da bilinen Vatan Caddesi’nin her iki yönü ile bulvar üzerindeki yan yollar araç trafiğine kapalı olacak. Sürücülerin alternatif güzergah olarak Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 hal yolu, Fevzipaşa Caddesi ve Turgut Özal Millet Caddesi’ni kullanabileceği belirtildi.

Kaynak: AA

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