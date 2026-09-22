İstanbul’da 24 İlçede Elektrik Kesintisi! Saatlerce Elektrik Olmayacak

BEDAŞ’ın 22 Eylül Salı günü için yayımladığı elektrik kesintisi programına göre İstanbul’un 24 ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak. Bazı ilçelerde kesintiler 9 saate kadar sürecek.

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İstanbul’da 24 İlçede Elektrik Kesintisi! Saatlerce Elektrik Olmayacak
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İstanbul’da 22 Eylül Salı günü uygulanacak elektrik kesintilerinin programı belli oldu. Açıklanan programa göre kent genelinde 24 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Bazı ilçelerde kesintilerin 9 saate kadar sürmesi bekleniyor.

24 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Arnavutköy, Silivri, Beyoğlu, Büyükçekmece, Şişli, Çatalca, Bahçelievler, Zeytinburnu, Esenler, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Fatih, Esenyurt, Sultangazi, Kağıthane, Beşiktaş, Başakşehir, Sarıyer, Bakırköy, Güngören, Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar yer alıyor.

BAZI İLÇELERDE KESİNTİLER 9 SAAT SÜRECEK

22 Eylül tarihli elektrik kesintisi programında yer alan ilçelerde, planlanan çalışmalar nedeniyle belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Kesintilerin birçok ilçede 9 saate kadar süreceği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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