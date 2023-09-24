İstanbul depremiyle ilgili hazırlanan yasayla ilgili detaylar netleşti

Yapılan çalışmanın ana başlıkları şöyle:

İstanbul'un bazı ilçeleri yoğunluklu olmak üzere imar kaynaklı sorunlar bulunuyor. Okul, spor salonu, park gibi amaçlarla ayrılmış imara kapalı alanların önemli bölümüne geçmişte binalar yapıldığı tespit edildi.