İstanbul depremiyle ilgili hazırlanan yasayla ilgili detaylar netleşti
Bakan Özhaseki'nin 'Meclis'i acil toplayacağız' sözlerinin ardından harekete geçmeyen iktidar, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin depreme hazırlıklı hale gelmesi için planlanan çalışmaları hayata geçirmek için Meclis'in açılmasını bekliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AKP'nin grubu yasa teklifinin üzerinde çalışmalarına başladı. Sabah'ta yer alan habere göre, teklife önümüzdeki günlerde son şeklinin verilerek Meclis gündemine taşınacağı belirtiliyor. Yasanın çıkmasıyla birlikte İstanbul'da dönüşümün hızlanması sağlanacak.
Yapılan çalışmanın ana başlıkları şöyle:
İstanbul'un bazı ilçeleri yoğunluklu olmak üzere imar kaynaklı sorunlar bulunuyor. Okul, spor salonu, park gibi amaçlarla ayrılmış imara kapalı alanların önemli bölümüne geçmişte binalar yapıldığı tespit edildi.
İstanbul'un ilçelerindeki binaların yüzde 10'a yakın bölümünün bu şekilde imara kapalı alanlar üzerinde olduğu belirtiliyor.
Bu alanlar imara kapalı olduğundan depreme dayanıksız yapılar yıkılıp yenisi yapılamıyor. Binalarda oturanlar da ruhsat alamayacağı için dönüşüme yanaşmıyor.