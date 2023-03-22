İstanbul depremi: Olası tsunami hangi semtleri vuracak?
Olası büyük Marmara depremiyle oluşacak tsunami dalgaları, İstanbul kıyıları ile kıyı bandındaki bazı yapıları da etkileyecek. Uzmanlara göre 7 ve üzeri bir depremde dalga boyu 3 metreye ulaşacak.
Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre Avrupa Yakası’nda Fatih, Zeytinburnu, Avcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Silivri ise tsunami riski altında başlıca yerleşim alanları.
Tsunami Risk Analizi ve Eylem Planı kitapçığında Cerrahpaşa, Aksaray ve Katip Kasım mahallelerindeki bazı yapıları su basma riski, sırasıyla yüzde 46.1, yüzde 44.6 ve yüzde 44.4 olarak sıralanıyor.
TREN YOLUNU AŞACAK
Yedikule’ye dikkat çekilen raporda, “Deniz altı heyelanı kaynaklı bir tsunami durumunda sahil yolunda ilerleyen dalgaların alt geçitlerden ve tren yolu güvenlik duvarları üzerinden aşarak Kadırga İlkokulu’na kadar ilerleyeceği hesaplanmıştır.”
Büyükçekmece için hazırlanan raporda Fatih ve Mimar Sinan Mahallelerinde yüzde 17’lik su basma riski olabileceğinin altı çiziliyor. Küçükçekmece’de olası bir tsunaminin Kanarya, İstasyon ve Yarımburgaz mahallelerinde risk yaratacağına dikkat çekiliyor.