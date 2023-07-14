İstanbul barajlarının doluluk oranlarında son durum

İstanbul'da kış aylarının kurak geçmesinin ardından şimdi de hava sıcaklıkları barajları zorluyor. Havaların giderek ısınmaya başlamasıyla birlikte baraj doluluk oranları düşüşe geçti.

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İstanbul barajlarının doluluk oranlarında son durum - Resim: 1

İstanbul'da kış aylarında yağış miktarlarının beklenenin altında kalmasının ardından kentteki barajların doluluk oranı merak konusu olmaya devam ediyor.

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İstanbul barajlarının doluluk oranlarında son durum - Resim: 2

İstanbul'da kış aylarında yağış miktarlarının beklenenin altında kalmasının ardından kentteki barajların doluluk oranı merak konusu olmaya devam ediyor.

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İstanbul barajlarının doluluk oranlarında son durum - Resim: 3

Kentteki barajların yıllara göre doluluk oranları şöyle:

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İstanbul barajlarının doluluk oranlarında son durum - Resim: 4
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