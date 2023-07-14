İstanbul barajlarının doluluk oranlarında son durum
İstanbul'da kış aylarının kurak geçmesinin ardından şimdi de hava sıcaklıkları barajları zorluyor. Havaların giderek ısınmaya başlamasıyla birlikte baraj doluluk oranları düşüşe geçti.
İstanbul'da kış aylarında yağış miktarlarının beklenenin altında kalmasının ardından kentteki barajların doluluk oranı merak konusu olmaya devam ediyor.
İstanbul'da kış aylarında yağış miktarlarının beklenenin altında kalmasının ardından kentteki barajların doluluk oranı merak konusu olmaya devam ediyor.
Kentteki barajların yıllara göre doluluk oranları şöyle: