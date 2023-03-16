İstanbul barajlarında son durum

Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları merak ediliyor. Yaşanan son yağışlar neticesinde de bu arama hız kazanmış durumda. Bununla birlikte İSKİ 16 Mart Perşembe günkü barajlardaki doluluk oranı derlendi.

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İstanbul barajlarında son durum - Resim: 1
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