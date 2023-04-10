İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgeleri hangi ilçelerden oluşuyor?
Milletvekili adaylarının açıklanması sonrası "İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgeleri hangi ilçelerden oluşuyor?" sorusu gündem olmuş durumda. Seçmenler bölgelerindeki milletvekili adaylarına göre bir seçim yapıp oyunu ona göre kullanacak.
Partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmesi sonrası "İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgeleri hangi ilçelerden oluşuyor?" sorusu gündem oldu.
Seçmenler bölgelerindeki milletvekili adaylarına göre bir seçim yapıp oyunu ona göre kullanacak.
İstanbul 1. Bölge’yi kapsayan ilçeler şöyle sıralanıyor: Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar.
İstanbul 2. Bölge’yi kapsayan ilçeler şöyle sıralanıyor: Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu
İstanbul 3. Bölge’yi kapsayan ilçeler şöyle sıralanıyor: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Göngören, Küçükçekmece ve Silivri