İsrail'in Katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi'nin Naaşı Bakü'den İstanbul'a Uğurlandı

Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında İsrail askerlerince vurularak öldürülen Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Bakü'den İstanbul'a gönderildi. Eygi, Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir aktivistti.

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İsrail'in Katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi'nin Naaşı Bakü'den İstanbul'a Uğurlandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den İstanbul'a uğurlandı.

Batı Şeria'daki barışçıl gösteri sırasında İsrail askerleri tarafından kasıtlı biçimde hedef alınarak öldürülen Türk vatandaşı Eygi'nin naaşı Tel Aviv'den Bakü'ye nakledildi. Eygi'nin naaşını Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanında Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik çalışanları teslim aldı. Bakü'de Türk bayrağına sarılan naaş, THY İstanbul uçağına teslim edildi ve Türkiye'ye uğurlandı.

İSRAİL ASKERLERİNİN AKTİVİST EYGİ'Yİ ÖLDÜRMESİ

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı. Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA

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