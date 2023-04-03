İsmail Saymaz: FETÖ'nün sanayicisi, AKP'ye il başkanı yapıldı

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, FETÖ'nün sendikasına üye olan, okulunda okuyan, yardım derneğine kurban bağışlayan veya Türkçe Olimpiyatları'na katılan ve AKP'den torpili olmayan insanların 15 Temmuz 2016'dan bu yana 'anasının ağladığını' söyledi.

"Kimi cezaevinde gün sayıyor. Kimi KHK ile ihraç. Kimileri de Ege veya Meriç’te boğulmayı göze alıp yurt dışına kaçtı. AK Parti’den torpilini bulan '17-25’ten önceydi' deyip yakayı kurtarıyor. Bazıları var ki, ödüllendiriliyor da" diyen gazeteci, bu isimlerin arasında Saygılı Rulman Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı olan Bilal Saygılı'nın da bulunduğunu belirtti; detayları şöyle anlattı:

"Saygılı Rulman Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı olan Bilal Saygılı, 2015 yılına kadar FETÖ’nün İzmir’deki mütevellisinde yer alan bir işadamıydı. Örgütün kasası olmakla suçlanan muhasebeci Ömer Kaya, 24 Temmuz 2015’te gözaltına alındığında evinde bulunan dokümanlarda Saygılı’nın da adı vardı.

'Sanayi Grubu Başlatma Kurma' başlıklı dokümanda, içlerinde Saygılı’nın da yer aldığı işadamlarıyla bir yönetim kurulu oluşturulduğu ve görevlendirmeler yapıldığı anlaşılıyor. Ayrıca Saygılı’nın örgüte birçok kez para verdiği görülüyor.

Soruşturma kapsamında Saygılı, gözaltına alındı. Ve 18 Aralık 2015’te 39 sayfa ifade verdi. FETÖ ile ilişkilerini anlattı ve itiraflarda bulundu.

FABRİKADA CEMAAT SOHBETİ

Saygılı, ifadesinde, örgütle 2008-2009’da tanıştığını belirtiyor. Babası Eflatun Saygılı’nın Şifa Hastanesi’nin üst katındaki sohbete katıldığını, kendisinin de davet üzerine 2-3 kez gittiğini kaydediyor. Saygılı, 'Katılanların isimlerini net olarak hatırlamadığını' savunuyor. Ancak sohbet hocalığını Bekir Baz’ın yaptığını belirtiyor.

Baz, FETÖ’nün Ege Bölgesi imamıydı. Bugün firari… Saygılı, 2009’da esnafların ev sohbetine gittiğini ve sohbetlere 10-12 kişinin katıldığını anlatıyor. Bugün cezaevinde olan Ömer Kaya’nın toplantıya katılanlara 'Mütevellisiniz' dediğini ekliyor.

Kaya'nın önerisiyle kendisine ait fabrikada yemekli sohbetler düzenlediğini itiraf ediyor. Birkaç haftada ya da ayda bir yapılan yemeklerin 2,5-3 yıl sürdüğünü söylüyor. Gel gör ki 'Kalabalık olması ve sürekli değişmesi sebebiyle' fabrikasına gelenleri tanımadığını iddia ediyor!

EN AZ 200 BİN TL VERDİ

İki kez himmet toplantısına davet edildiğini ve bu buluşmalara 100 kadar iş adamının katıldığını kaydediyor. 2012 yılına kadar kadar himmet, zekat, burs, kurban, gazete ve dergi aboneliği gerekçesiyle yaklaşık 200 bin TL verdiğini vurguluyor.

PENSİLVANYA ZİYARETİ

Saygılı, 2010’da Saidi Nursi’nin yaşadığı Isparta’daki evini ve Barla köyünü topluca ziyaret ettiklerini, İstanbul’da Türkçe Olimpiyatı’na katıldıklarını, 2011’de Bosna Hersek’te FETÖ’nün yurtlarına gittiklerini kabul ediyor. Saygılı, 3-7 Ocak 2013’te üç kişiyle birlikte ABD’ye giderek, Fetullah Gülen’i ziyaret ettiklerini itiraf ediyor.

Tutanaktan:

'Davet üzerine kendisi, Metin Özer, soyadını hatırlamadığı ve tanımadığı Faruk (Diş malzemeleri satan) ile Pensilvanya’ya gittiklerini, üç gece Gülen’in kaldığı çiftlikte müstakil evlerden birinin odasında kaldıklarını, her sabah 4’te namaza kaldırdıklarını, saat 9’da Gülen’in geldiğini, molla denilen öğrencileri tarafından hadis ve tefsir dersi verildiğini, Gülen’in düşüncelerini öğrencilerine ileterek müdahale ettiğini, gün içerisinde ibadetle geçirildiğini…'

MÜSİAD'DAN AK PARTİ'YE

Saygılı, ABD’de geçirdiği son gün Faruk’un hükümet aleyhine konuştuğunu anlatarak, 'O güne kadar cemaatin devlet büyükleri ve hükümete bakışı ile ilgili bilgi sahibi olmadığını' iddia ediyor. Ancak ABD’den döndükten sonra da sohbetlere devam ediyor.

Gezi Parkı gösterilerinde, 'cemaatin takınmış olduğu duyarsız tutumu görünce iyice soğuduğunu' ileri sürüyor. Ne var ki yine FETÖ’den ayrılmıyor!

Eylül 2013’te katıldığı sohbette, Mart 2014’teki yerel seçimde CHP’ye oy verilmesi yönünde telkinde bulunulması üzerine uzaklaştığını öne sürüyor. Saygılı hakkında takipsizlik kararı verildi. AK Parti ile olan bağı ve belki de servetinin kurtulmasını sağladı.

Bırakıldıktan sonra, 2016’da İzmir’de adına bir cami ve külliyenin temelini attı. Camiyi 2019’da Erdoğan açtı. Saygılı, aynı yıl MÜSİAD Şube Başkanı oldu. Geçen hafta da bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti İzmir İl Başkanlığına atandı.

Demiyorum ki tutuklansın, malına mülküne el konsun. Ancak…

Saygılı’nın FETÖ için yaptıklarının yüzde birine yeltenmemiş on binlerce insan cezaevinde çürürken, KHK’lı diye depremzededen sayılmazken, doğmamış çocuklarına varıncaya kadar fişlenirken; ‘FETÖ Borsası’nın torpilli patronu ödüllendirilmesin. Ya da FETÖ’nün kodamanına hangi hukuk uygulanıyorsa garibanına da o uygulansın."

Yazının tamamı.