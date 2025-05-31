İSKİ Genel Müdürü Başa Hastaneye Kaldırıldı: Kalbinde 2 Damara Müdahale Edildi

İBB’ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı bulunan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Başa'nın kalbinde 2 damara müdahale edilirken müşahede altına alındı.

Son Güncelleme:
İSKİ Genel Müdürü Başa Hastaneye Kaldırıldı: Kalbinde 2 Damara Müdahale Edildi

İBB operasyonlarının ikinci dalgasında gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın sağlık durumu olumsuz etkilendi. Başa 26 Nisan’da gözaltına alındıktan sonra 4 gün gözaltında kalmış ve hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Başa gözaltından çıkınca kalbi olumsuz etkilendiği için hastaneye kaldırılmış ve kalp ameliyatı olacağı açıklanmıştı.

Ev hapsinde bulunan Başa’nın sağlık durumu bir kez daha kötüye gitti. Artan göğüs ağrıları nedeniyle Başa sabah saatlerinde bir kez daha hastaneye kaldırıldı. Başa’nın kalbinde 2 damara müdahale edildiği belirtildi. Başa hâlâ hastanede müşahede altında tutuluyor.

İBB Operasyonunda 30 Kişiye Tutuklama TalebiİBB Operasyonunda 30 Kişiye Tutuklama TalebiGüncel

Belediyeler, AFAD, İSKİ... Bakanlık İstanbul'u Mercek Altına Aldı, Altı Hafta SürecekBelediyeler, AFAD, İSKİ... Bakanlık İstanbul'u Mercek Altına Aldı, Altı Hafta SürecekGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Şafak Başa
Son Güncelleme:
Evde Havluları Ortak Kullanmadan Önce İki Kez Düşünün Evde Havluları Ortak Kullanmadan Önce İki Kez Düşünün
CHP'li Belediyelere Operasyona DEM Parti'den Tepki: Toplumsal Barışı Zedeliyor DEM Parti'den Operasyon Tepkisi: Toplumsal Barışı Zedeliyor
Acılı Anneden Zehra Kınık'a Verilen Cezaya İtiraz: 'Oğlumun Yaşam Hakkı Satılık Değil' Acılı Anneden Zehra Kınık'a Verilen Cezaya İtiraz
Lavabolarınızda Bu Sineği Görüyorsanız Alarm Zilleri Çalıyor Demektir Lavabolarınızda Bu Sineği Görüyorsanız Alarm Zilleri Çalıyor Demektir
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de İkinci Elde En Hızlı Değer Kaybeden Otomobiller Belli Oldu: Alan Bin Pişman Oluyor Türkiye'de İkinci Elde En Hızlı Değer Kaybeden Otomobiller Belli Oldu: Alan Bin Pişman Oluyor
Kurban Bayramı'nda Bu Emeklilere Fazladan 2.500 TL Yatacak: Ek Ödeme Resmileşti Kurban Bayramı'nda Bu Emeklilere Fazladan 2.500 TL Yatacak: Ek Ödeme Resmileşti
İnternetiniz Yavaşsa Sadece Bu Tuşa Basmanız Yeterli İnternetiniz Yavaşsa Sadece Bu Tuşa Basmanız Yeterli
Altında İbre Tersine Döndü! Borsada En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Belli Oldu Altında İbre Tersine Döndü! Borsada En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Belli Oldu
Gram Altın, Çeyrek Altın, Ons Altın...Uzman İsim Acı Tabloyu Çizdi: Sektöre Ölüm Fermanı İmzalandı Gram Altın, Çeyrek Altın, Ons Altın...Uzman İsim Acı Tabloyu Çizdi: Sektöre Ölüm Fermanı İmzalandı