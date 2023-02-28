İskenderun sahil bandında oluşan yarıklar havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği İskenderun’da tek zarar yapılarda oluşmadı. Depremin etkisiyle İskenderun sahil şeridinde de zeminde hasarlar oluştu. Sahil bandında bulunan yürüyüş yolunda deprem nedeniyle yarıklar oluştuğu görüldü.

Aynı bölgedeki toprak alanda oluşan yarıklar ve çökmeler drone ile havadan görüntülendi. Toprakta oluşan yarıklardan çıkan su ve sitrik killer de dikkatlerden kaçmadı.