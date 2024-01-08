İşkenceyle katledilmişti: Gazeteci Metin Göktepe, ölümünün 28. yılında anıldı

Evrensel muhabiri Metin Göktepe'nin haber takibi sırasında polis tarafından 'sarı basın kartı olmadığı' gerekçesiyle gözaltına alınıp işkenceyle katledilmesinin üzerinden 28 yıl geçti.

Göktepe'nin 'duvardan düşerek' yaşamını yitirdiği iddia edilse de tanık ifadeleriyle gerçekler ortaya çıktı, bu ölüm 'faillerin yargılandığı ilk gazeteci cinayeti' olarak kayıtlara geçti. 28 Eylül 2000'de 5 polis hakkında 'kastı aşan insan öldürmek' ve 'faili belli olmayacak şekilde insan öldürmek' suçlarından verilen 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezasının onanmasıyla kapatıldı.

Göktepe bugün İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan kabrinin başında anıldı.

'ÖZGÜR BASIN SUSMADI, SUSMAYACAK'

"Özgür basın susmadı susmayacak", "Metin Göktepe ölümsüzdür", "İnadına hepimiz birer Metin'iz" sloganları atılan törende ayrıca, "Tutuklu gazeteciler serbest bırakılsın”, "Metinler ölmez Evrensel susmaz", "Evrensel yazıyor Metin yaşıyor" pankartları taşındı.

KİMLER KATILDI?

Anmaya Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal, Metin Göktepe’nin ailesi, TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, TGS İstanbul Şube Başkanı Özgür Deniz Kaya, DİSK Basın İş Yönetim Kurulu üyesi İzel Sezer, Cumartesi Anneleri, İHD Şube Başkanı Gülseren Yoleri, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, CHP İl Başkanı Özgür Çelik, DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz, EHP Parti Sözcüsü Özge Akman, TİP İl Sözcüsü Melis Akyürek, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti Milletvekili Celal Fırat, Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, DİSK Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, Gezi eylemlerinde hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan, DEM Parti Meclis Üyesi Musa Piroğlu, Divriği Kültür Derneği, Türkiye Alevi Dernekleri Federasyonu, Emek Partisi üyeleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Göktepe'nin ölümünün yıl dönümünde yayımlanan anma mesajlarından bazıları da şöyle:

ÖZEL: 'YETER ARTIK, GÖZLERİM GÖRMÜYOR' SÖZLERİNE RAĞMEN VURMAYA DEVAM ETTİLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “Saklanan gerçekleri ortaya çıkarmak istediği için gazeteci Metin Göktepe dövülerek öldürüldü. ‘Yeter artık, gözlerim görmüyor’ sözlerine rağmen vurmaya devam ettiler. Katledilişinin 28'inci yılında Evrensel muhabiri Metin Göktepe'yi saygı ve özlemle anıyorum”

TGC: METİN GÖKTEPE'Yİ SEVGİ VE SAYGIYLA ANIYORUZ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu: “Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe hak odaklı haberciliğin sembol isimlerinden biriydi.1996’da haber peşinde koşarken gözaltına alındı. 8 Ocak 1996’da Emniyet Müdürlüğü Göktepe’nin gözaltındayken duvardan düşüp öldüğünü açıkladı. Ancak gazeteci meslek örgütleri ısrarlı bir çaba sonunda Göktepe’nin polisler tarafından dövülerek öldürüldüğünü ortaya çıkardılar. Bu sonucun alınmasında dönemin TGC Başkanı Nail Güreli’nin ve Göktepe’nin haberci arkadaşlarının inatçı takipleri son derece etkili oldu. Aydın’da başlayıp Afyon’da devam eden yargılamalar sonucu işkenceye karışan polisler hüküm giydi. Ne yazık ki, bugün de gazeteciler bazı siyasetçiler ve güç odakları tarafından hedef gösteriliyor. Sözlü ve fiziksel şiddete uğruyor, haksız yere gözaltına alınıp tutuklanıyor.

Gazetecilere saldıranlar cezasızlıkla ödüllendiriliyor. Gazetecilerin önce basın kartları iptal ediliyor, sonra cezaevine konuluyor, sonra da ‘cezaevinde basın kartı olan gazeteci yok’ deniliyor. Evrensel etik ilkeler çerçevesinde mesleğini yapan her gazeteci baskıyla, işsizlikle tehdit ediliyor. Ama tüm bunlar biz gazetecileri yıldırmıyor, gerçeğin karartılmadan, yeniden tasarlamadan yurttaşlara iletilmesi için çalışmayı sürdüreceğiz. Metin Göktepe’yi sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Onu hiç unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü engelleyenlerin dikkatine bir kez daha sunuyoruz.”

İHD İSTANBUL: UNUTMADIK, KATİLLERİNİ BİLİYORUZ

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi: "İnsan Hakları Derneği'nin, gözaltında kayıplara karşı mücadelenin, muhalif toplumsal hareketlerin haberlerine yürekten koştururken tanıdğımız Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe’nin, 8 Ocak 1996 tarihinde gözaltına alınıp götürüldüğü Eyüp Kapalı Spor Salonu’nda dövülerek, işkence edilerek yüzlerce insanın gözleri önünde katledilmesinin üzerinden tam 28 yıl geçti, ama adalet gerçekleşmedi.

Metin, gazetecilik görevini yaparken gözaltına alınmış ve 'gazetecilere özel muamele' denilip işkence edilerek katledilmişti. Metin, özgür basının, halkın gerçekleri öğrenmesi için yürüttüğü faaliyetlerden rahatsız olan karanlık eller tarafından katledilmişti. Suçlarını gizlemek isteyenler, önce gözaltına alındığını, sonra da ölüm nedenini gizlemeye, 'sandalyeden düştü, öldü' diyerek olayı karanlıkta ve suçu da cezasız bırakmaya çalıştı. Açılan dava 3 yıl boyunca İstanbul’dan Aydın’a, oradan Afyon’a sürüldükten sonra, yoğun ve ısrarlı bir çaba neticesinde, Metin’in ölümüne neden olan 6 polis memuru hakkında sadece 'kastı aşmak suretiyle adam öldürme' suçundan ceza verildi ve üstüne bir de iyi hal indirimi yapılarak katiller açıkça korundu.

Biliyoruz ki; Metin Göktepe işkence edilerek, kasten öldürüldü, yargı katilleri korudu, gerek ulusal gerek uluslararası hukukta mutlak yasak olarak düzenlenmiş bulunan işkenceye iyi hal indirimi uyguladı. Adalet gerçekleşmedi. İnsan hakları savunucuları olarak, aramızdan ayrılışının 28. Yılında Metin Göktepe’yi ve yaşananları unutmadık, katillerini biliyoruz ve adalet gerçekleşinceye kadar olayın takipçisiyiz. Unutturmayacağız!

ÇGD: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ MÜCADELESİNDE YOLUMUZA IŞIK TUTTU

Çağdaş Gazeteciler Derneği: "Metin Göktepe’nin sadece halkın haber alma hakkını savunduğu için gittiği görevde polislerce dövülerek öldürülmesinin üzerinden 28 yıl geçti. Göktepe’nin katledilmesi yıllar önce devletin, iktidarların gazetecilere bakışının da bir sonucudur. Öldürülmek istenen Metin Göktepe olduğu kadar gazetecilik anlayışıdır, gazetecilik mesleğidir. Bu 28 yılda ülkede gazetecilik mesleğine yönelik benzer saldırılar sürmektedir.

Bugün gazeteciler belki işkence ile öldürülmüyor ancak mesleğini yapmaya çalışan gazetecilerin yaşam hakları ellerinden alınıyor. Gazetecilik; sansür yasası, işsiz bırakılmalar, akreditasyon süreçleri, sansür ve otosansür çıkmazı ile bugün işkence görmektedir. Tüm bu baskılara, saldırılara karşın gazetecilik mesleğinde ısrar edenlerin yolunu aydınlatan isimlerden birisi de Metin Göktepe’dir. Basın özgürlüğü mücadelesinde yolumuza ışık tutan Metin Göktepe’yi katledilişinin 28. yılında saygı ve özlemle anıyoruz."

ÖNDEROĞLU: EN AĞIR BEDELİ ÖDEYENLERDEN BİRİ

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Temsilcisi Erol Önderoğlu: Günümüzde kamuoyuyla, kitlelerle bütünleşen #MetinGöktepe gibi habercileri soyutlamak için hapse atıyorlar. Metin, topluma faydalı gazeteciliği için en ağır bedeli ödeyenlerden oldu. Işığı ise bugün birçok habercinin yolunu aydınlatıyor. Sevgiyle anıyoruz.

Yazar Şair Sunay Akın: Güler yüzlü, temiz yürekli, umut dolu kardeşim Metin Göktepe 28 yıl önce bugün, gözaltında katledildi… Basın tarihimizin en dürüst, en çalışkan gazetecilerinden biriydi ve görevini, sadece görevini yapıyordu… Ruhu şad olsun…

ADIM ADIM CİNAYET

Gazeteci Metin Göktepe, Ümraniye E Tipi Cezaevi’nde öldürülen tutukluların cenazesini izlemek üzere Alibeyköy'e gitmişti ve "Sarı Basın Kartı" gerekçe gösterilerek ilçeye sokulmamıştı.

Göktepe haber takibinde ısrarcı davranınca gözaltına alınmıştı. Yüzlerce insanla birlikle götürüldüğü Eyüp Kapalı Spor Salonu'nda polislerin şiddetine maruz kalmıştı ve dövülerek katledilmişti.

Dönemin içişleri bakanı Teoman Ünüsan, 11 Ocak 1996 günü 32. Gün programında, "Konuyla ilgili tam bilgim yok. Ancak son gelen bilgiler, Metin Göktepe'nin duvardan düşerek öldüğü şeklindedir" diye bir açıklama yaptı. Daha sonra, duvardan düştüğü iddia edilen muhabirin gözaltında dövülerek öldürüldüğü kamuoyu baskısıyla kabul edilmek zorunda kalındı.