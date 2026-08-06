İsias Otel'den Ebrar Sitesi'ne... Depremde Binlerce Canın Hesabı Yargıtay'da Sorulacak

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6 Şubat depremlerinde en az bin kişinin yaşamını yitirdiği binalara ilişkin 14 kritik dosya, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin gündemine geldi. İsias Otel, Palmiye Sitesi ve Bilge Sitesi başta olmak üzere birçok davada gözler yüksek mahkemenin vereceği karara çevrilirken, yakınlarını kaybeden aileler "Gerçek ve vicdana uygun adalet istiyoruz" çağrısını yineledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 6 ay geçerken, binlerce kişinin hayatını kaybettiği binalarla ilgili davalarda yeni bir aşamaya geçildi. İlk derece mahkemeleri ve istinaf süreçleri tamamlanan bazı dosyalar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tebliğnamelerinin ardından Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne ulaştı. En az bin kişinin yaşamını yitirdiği yapılara ilişkin toplam 14 dosya Yargıtay gündemine taşındı. Bunlardan 12'sinde inceleme devam ederken, 2 dosya tetkik hakimine gönderildi.

İSİAS OTEL DOSYASI

Adıyaman'da yıkılan Grand İsias Otel'de, aralarında KKTC'li öğrenciler ve tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirdi. Yerel mahkeme, otel sahipleri ile mimar ve mühendislerden oluşan 6 sanığı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay ile 18 yıl 5 ay 17 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırırken, 5 sanık hakkında beraat kararı verdi.

İstinaf mahkemesinin kararı onamasının ardından dosya Yargıtay'a taşındı. Başsavcılık tebliğnamesinde, sanıklar yönünden "olası kast" şartlarının oluşmadığı değerlendirilerek 4 sanık hakkında onama, 2 sanık yönünden ise bozma talep edildi.

PALMİYE SİTESİ DAVASI

Kahramanmaraş'taki Palmiye Sitesi'nin üç bloğunun yıkılması sonucu 152 kişi yaşamını yitirdi. Yerel mahkeme, müteahhit Ali Babaoğlu'nu 21 yıl 9 ay, firari sanık Hacı Mehmet Ersoy'u ise 18 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti.

İstinafın cezaları hukuka uygun bulmasının ardından dosya temyize taşındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da sanıklara verilen cezaların onanmasını istedi.

BİLGE SİTESİ DOSYASI

Osmaniye'de 105 kişinin yaşamını yitirdiği Bilge Sitesi davasında, eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, bir belediye çalışanı ile iki fenni mesul 21'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstinaf kararının ardından dosya Yargıtay'a gelirken, Başsavcılık tebliğnamesinde Kadir Kara ile belediye çalışanı hakkında beraat verilmesi, diğer iki sanık yönünden ise hükmün bozulması talebinde bulunuldu.

DİĞER DOSYALAR DA YARGITAY'DA

Gaziantep'teki Pamukkale Sitesi, Hatay'daki Tartıcı Apartmanı, Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi B Blok ile Hacı Ömer Apartmanı davalarında verilen mahkumiyet kararlarının onanması talep edildi.

Öte yandan Emek Apartmanı, Yunus Kaya Apartmanı ve Melike Apartmanı dosyalarında inceleme sürerken; Galeria Sitesi, Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı, Kanarya Apartmanı ve Gölgeler Apartmanı dosyaları ise eksikliklerin giderilmesi için ilgili mercilere gönderildi.

'BİZE NEFES ALDIRACAK TEK ŞEY ADALET'

Palmiye Sitesi'nde anne, babası ve kardeşini kaybeden İrem Türkmener Karslı, verilen cezaların yetersiz olduğunu belirterek, "3,5 yıldır nefes alamıyoruz. Bize nefes aldırabilecek tek şey gerçek ve vicdana uygun bir adalettir" dedi.

İsias Otel'de kızını kaybeden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ise Yargıtay'ın dosyadaki tüm delilleri dikkate almasını beklediklerini ifade ederek, "Biz intikam değil, gerçek adalet istiyoruz. Verilecek karar yalnızca kaybettiklerimiz için değil, benzer acıların bir daha yaşanmaması açısından da emsal olacaktır" diye konuştu. Bilge Sitesi'nde yakınlarını kaybeden aileler de Başsavcılık tebliğnamesine tepki göstererek, tüm sorumluların hak ettikleri cezaları almasını istediklerini vurguladı. Aileler, "Adalet tecelli edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" mesajını verdi.

Kaynak: ANKA