İş İnsanları, Bürokratlar ve Siyasetçilere 'Kanal İstanbul' Tuzağı! Fon Vurguncularının Avukatlığını AKP'li İsimler Üstlendi

2011-2020 arasında “10 milyon dolar yatır, 100 milyon dolar al” vaadiyle AKP çevrelerinden milyarlarca dolar para toplayan grubun avukatlığını AKP MKYK üyeleri Mücahit Birinci ile Türk İslam Karakoç'un yürüttüğü ortaya çıktı.

Sözcü’den Zekeriya Albayrak’ın haberine göre, aralarında farklı şehirlerden birçok iş insanı, bürokrat, siyasetçi ve gurbetçinin olduğu mağdurlardan yıllar boyunca para toplandı. Enver H. isimli grup lideri, Endonezya’nın ilk Devlet Başkanı Ahmed Sukarno’nun ev hapsinden kurtulduktan sonra altınlarını İsviçre’ye kaçırdığını ve bu altınlara karşılık Türkiye’ye 300 milyar dolarlık fon geleceğini vaat etti. Sahte belgeler ve dekontlarla iş insanlarına taahhütname verildi, “10 milyon dolar yatır, 100 milyon dolar al” diye yüksek karlar vaat edildi.

Şikayetçiler, para istenirken kurulacak fonla Kanal İstanbul ve 3. köprü yapımına finans sağlanacağı vaadinde bulunulduğunu söyledi.

Aralarında Cengiz A., Ahmet A., Civan A., Enver H., Eren A., Ferit Baki B., İshak Ö. ve Osman S.’nin olduğu 8 kişi hakkında dava açıldı. Sahte faturalar ve senetlerle binlerce kişiyi dolandıran grup Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. 26. dönem AKP’li bir milletvekili yakınının da mağdur olduğu anlaşıldı. Eski vekilin takibi ile bazı çete üyeleri cezaevine girdi ancak 7 ay sonra serbest kaldı.

AKP’li bazı isimlerin mağdur olarak yer aldığı vurgun dosyasında, grubun üyelerini iki tanıdık isim savundu. AKP MKYK üyesi Türk İslam Karakoç ile yine MKYK eski üyesi Mücahit Birinci, Bursa’daki dava dosyasında avukatlık yaptılar. Karakoç, müvekkillerinin kendisini azletmesi üzerine bir süre sonra vekaletini geri çekti.