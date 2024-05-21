İran Cumhurbaşkanı Reisi için milli yas: Bayraklar yarıya indirildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberinde helikopter kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edilmesinin ardından İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen kabine toplantısının ardından helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için 1 günlük milli yas ilan edildiği duyurulmuştu. Erdoğan, "İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde 1 günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık" ifadelerini kullanmıştı.

İlan edilen milli yas nedeniyle ülkede bayraklar yarıya indirildi.

Kaynak: AA