İmar müdürünün altınları belediyeyi karıştırdı: 'Tanıdık' polislere ceza yağdı

Halk TV'den Ali Macit'in haberine göre, Gaziantep, Şehitkamil Belediyesi’nde yaşanan olay 2021 yılında gerçekleşti. Belediyenin İmar Müdürü Oğuzhan Çevik’in “altınlarım çalındı” diyerek tanışıklığı olan polisleri belediye binasına çağırdı. Binaya gelen polisler imar müdürünün resmi bir şikayetinin olmamasına karşın inceleme yapmaya kalkıştı. İki belediye çalışanı ise polisten hırsız muamelesi gördü.

"BİZE SAVCI SÖKMEZ"

Hırsızlıkla suçlanan belediye çalışanları M.K., F.G. gözaltına alınarak karakola götürüldü. İddiaya göre polisler burada çalışanlara baskı yaparak, “Kabul edin hırsızlık yaptığınızı. Bize emniyet müdürü, hakim savcı, polis burda sökmez, almışsınız, çalmışsınız kabul edeceksiniz” dediler. Sadece baskı yapmakla kalmayan polisler küfürler savurdular.

ALTINLARI SONRADAN BULDU

Karakoldaki sorgulama sürerken İmar Müdürü Oğuzhan Çevik, polislere altınlarını bulduğunu söyledi. Bunun üzerine belediye çalışanları serbest bırakıldı. Ancak polisler, belediye çalışanlarına kendilerinden şikayetçi olamayacaklarına dair evrak imzalattı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yapılan hukuksuz sorgulama üzerine iki çalışan savcılığın yolunu tuttu. Kendilerini suçlayan ve tehdit eden üç polisten şikayetçi oldular. Savcılık şikayet üzerine harekete geçti. Polisler Cemal Bayraklı, Levent Karadağ, ve İbrahim Bayram hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, “Görevi Kötüye Kullanma”, “Hakaret”, ve “Birden Fazla Kişi İle Tehdit” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İlk duruşma 14 Ekim 2022 tarihinde Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Altı celse süren davada karar ise 3 Temmuz’da çıktı.

POLİSLERE CEZA

Mahkeme üç polis Cemal Bayraklı’ya şikayetçilere yönelik “Görevi kötüye kullanma”, “Hakaret”, “Tehdit” suçlarından 2 yıl 5 ay hapis cezası ve 112 bin 500 TL para cezası verdi Mahkeme erteleme kararı verdi. Polis İbrahim Bayram hakkında ise mahkeme “Görevi kötüye kullanma” suçundan 5 ay, “Birden fazla kişiyle tehdit” suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplamda 2 yıl hapis cezası verdi. Bu ceza hakkında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi. Bayram hakkında “hakaret” suçundan ise beraat kararı verildi. Sanık polis Levent Karadağ ise aynı suçlardan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezada ertelenirken “hakaret” suçundan ise beraat etti.