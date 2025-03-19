İmamoğlu’nun Evine Polis Ablukası, Murat Ongun Gözaltına Alındı

Dün diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun hakkında gözaltı kararı verildi.

CHP'li Gökhan Günaydın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığını, "An itibariyle Ekrem İmamoğlu’nun konutuna 20 araç dolusu kolluk kuvveti gelmiş durumda." sözleriyle duyurdu.

Murat Ongun sosyal medya hesabından, "Gözaltına alınıyorum. Bizi susturarak Ekrem İmamoğlu’nu savunmamızı, desteklememizi engelleyeceklerini sanıyorlar. Tüm sosyal medya mecralarında hesapları olan vatandaşlarımıza sesleniyorum: Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu Türk milletine emanettir. Koruyun, kollayın, destekleyin! Milleti yenemezler. Her şey çok güzel olacak." diye yazdı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi