İmamoğlu yeni yılın ilk namazını Eyüp Sultan'da kıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni yılın ilk sabah namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldı.

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İmamoğlu yeni yılın ilk namazını Eyüp Sultan'da kıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni yılın ilk saatlerinde Eyüp Sultan Camii'nde sabah namazı kılarak gününü başlattı. İmamoğlu'nun namaz kıldığı anlar, bir vatandaş tarafından kaydedilerek sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İmamoğlu yeni yılın ilk namazını Eyüp Sultan'da kıldı - Resim : 1

Bu özel an, İmamoğlu'nun caminin ön saflarında yer aldığı görüntülerle sosyal medyada hızla yayıldı. Paylaşılan görsellerde, İmamoğlu'nun sabahın erken saatlerinde ibadetini yerine getirirken huzurlu bir tavır sergilediği gözlemlendi.

Eyüp Sultan Camii, İstanbul'un Ayasofya'dan sonra en tarihi ve manevi öneme sahip camilerinden biri olarak biliniyor. Yeni yılın ilk gününde bu kutsal mekanda ibadet eden İmamoğlu'nun bu hareketi, özellikle sosyal medyada yoğun ilgi gördü.


Namazın ardından vatandaşların İmamoğlu'na yoğun ilgi gösterdiği gözlemlendi.

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