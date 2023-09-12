İmamoğlu 'Tuzla' davasından beraat etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapsi istenen davadan beraat etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Tuzla davasında beraat geldi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın avukatı, 25 Ekim 2022'de bir açılıştaki konuşmasının ardından alandan ayrıldığı sırada müvekkilinin bazı kişilerce yuhalandığı, o esnada kürsüde konuşan Ekrem İmamoğlu'nun da olayları tırmandırıcı şekilde ifadeler ve hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamenin gönderildiği Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşmaya gerek görmeden 6 Eylül günü dosya üzerinden beraat kararı verdi.