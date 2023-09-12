İmamoğlu 'Tuzla' davasından beraat etti

Tuzla Belediye Başkanı Şadi yazıcının avukatı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir konuşması sonrası hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyusunda bulunmuştu. İmamoğlu, açılan davadan beraat etti.

Son Güncelleme:
İmamoğlu 'Tuzla' davasından beraat etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapsi istenen davadan beraat etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Tuzla davasında beraat geldi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın avukatı, 25 Ekim 2022'de bir açılıştaki konuşmasının ardından alandan ayrıldığı sırada müvekkilinin bazı kişilerce yuhalandığı, o esnada kürsüde konuşan Ekrem İmamoğlu'nun da olayları tırmandırıcı şekilde ifadeler ve hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamenin gönderildiği Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşmaya gerek görmeden 6 Eylül günü dosya üzerinden beraat kararı verdi.

Etiketler
Ekrem İmamoğlu
Son Güncelleme:
Canan Karatay'dan ezber bozan yeni açıklama! Hepsini geçti, işte en sağlıklı meyve Canan Karatay'dan ezber bozan yeni açıklama! Hepsini geçti, işte en sağlıklı meyve
Fatih Altaylı: Bunlar bulsalar seni beni götürecekler, Allah'tan sakalım var, binalarına girmeye korkarım Fatih Altaylı: Bunlar bulsalar seni beni götürecekler, Allah'tan sakalım var
Çay demlemenin bilinmeyen püf noktası! Aşçıların sır pişirme tekniği çözüldü Çay demlemenin bilinmeyen püf noktası! Aşçıların sır pişirme tekniği çözüldü
Süleyman Soylu'nun kuzeninden 'Ayhan Bora Kaplan' açıklaması: "15 Temmuz bir savaştı, savaşa beraber girdik" Süleyman Soylu'nun kuzeni sessizliğini bozdu: "15 Temmuz bir savaştı, savaşa beraber girdik"
ÇOK OKUNANLAR
Gizem Örge'nin abisi ünlü oyuncu çıktı! Gizem Örge'nin abisi ünlü oyuncu çıktı!
MasterChef'te Mehmet Şef tadım yaptıktan sonra fenalaştı MasterChef'te Mehmet Şef tadım yaptıktan sonra fenalaştı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un asgari ücret hesabı şaşırttı: Beklediği rakamı açıkladı SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un asgari ücret hesabı şaşırttı
EYT'de 6 aydır maaş bağlanmayanlar dikkat! İşte yapılması gerekenler... EYT'de 6 aydır maaş bağlanmayanlar dikkat!
'Ayhan Bora Kaplan'a yönelik operasyon Süleyman Soylu'yu rahatsız etti, kulislerde gece kulübünün açılışıyla ilgili görüntülerden bahsediliyor' 'Kulislerde gece kulübünün açılışıyla ilgili görüntülerden bahsediliyor'