İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan Dijital Çağda Kamu İletişimi Mesajı: 'Dezenformasyon Küresel Bir Risk'

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Ankara’da gerçekleştirilen "Dijital Çağda Kamu İletişimi Programı"nda İletişim Başkanı Burhanettin Duran açıklamalarda bulundu. Duran, Türkiye’de yaklaşık 62,3 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı olduğunu belirterek, dijital çağda kamu kurumlarının iletişim kanallarını açık tutmasının önemine dikkat çekti.

Duran'ın açıklamaları şu şekilde;

"Hakikatin korunması ise yalnızca teknik tedbirlerle olmaz. Vatandaşın güvenini önceleyen bir kamu kültürüyle mümkündür. 2025 Küresel Risk Raporu, en önemli kısa vadeli küresel risklerden biri olarak dezenformasyonu gösteriyor.

'EKONOMİK İSTİKRARI HEDEF ALIYOR'

Kamu iletişimi devlet yönetiminin stratejik sütunu. Teknoloji karar sürecinde etkili. Tarihi ve köklü bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Dezenformasyon küresel bir risk. Dezenformasyon, ekonomik istikrarı hedef alıyor. İletişim kanallarını açık tutmak zorundayız. Türkiye'de yaklaşık 62,3 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı var. Bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Bilgi saniyeler içinde milyonlara ulaşabiliyor."

'ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAKTIR'

“Kıymetli katılımcılar; bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz "Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi" de sözünü ettiğimiz bu kamu kültürüne katkı sunmak amacıyla ortaya konmuştur. Bu rehber; sosyal medya kullanımına ilişkin hem teknik tavsiyelerde bulunmakta hem de kamu yönetimimizin dijital çağda ihtiyaç duyduğu ortak iletişim kültürünü ortaya koymaktadır. Tarihsel süreklilik içerisinde biriken devlet aklı ve kamu yönetimi anlayışının ortak değerlerini koruyarak geniş bir perspektif sunmaktadır. Karşı karşıya kaldığımız risklerin ne olduğunu, olası sonuçlarını ve alınabilecek önlemleri tartışarak hepimiz için risk iletişimini anlaşılır kılmaktadır. Kurumlara duyulan güveni kurarken gereksiz panik oluşturmak ya önemli bir konuda kayıtsız kalmayı gerektiriyor ya da gerçeği ıskalamayı; burada bir denge kurulması gerekiyor. Rehberimizin önemle ele aldığı başlıklardan biri de risk iletişimiyle beraber okunması gereken kriz iletişimidir. Hepimizin bildiği gibi kriz zamanları kurumlarımızın yalnızca operasyonel kapasitesini değil, iletişim kapasitesini de sınayan dönemlerdir. Bilgi boşluğu oluştuğunda o boşluk çoğu zaman hakikatle değil söylentiyle, dezenformasyonla doldurulur. Bu nedenle biz iletişimde en önemli hususu hiç boşluk bırakmadan doğru bilgiyi, doğru zamanda ve doğru üslupla vatandaşımıza ulaştırmak olarak görüyoruz. İnanıyorum ki bugün kamuoyunun istifadesine sunduğumuz bu rehber mülki idare amirlerimizin başvuru kaynağı haline gelecektir. Bunun yanı sıra kamu yönetimimizde ortak iletişim kültürünün gelişmesine de önemli katkılar sağlayacaktır.”

'YANILTICI BİLGİLER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR'

“Sayın Bakanım, saygıdeğer misafirler; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bizler de vatandaşlarımızla devletimiz arasında kurulan sağlıklı iletişimi güçlendirecek çalışmaları sürdürüyoruz. İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde hareket ediyor; stratejik iletişim kapasitemizi güçlendirecek ortak projeleri, eğitim programlarını ve rehber çalışmaları hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda CİMER aracılığıyla vatandaşlarımızın talep, görüş ve önerilerini kamu yönetimine doğrudan ulaştırmak için güçlü bir katılım mekanizması oluşturduk ve bunu etkili bir şekilde işletiyoruz. Devletle millet arasındaki iletişim kanallarını daha etkin hale getiriyoruz. Yine kamuoyumuzun malumu olduğu üzere Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz aracılığıyla dijital platformlarda yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyor, kamuoyunu doğrulanmış bilgilerle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz. "Yeni İletişim Teknolojileri ve Aile El Kitabı", "Doğru Habercilik ve Medya Etiği", "Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu" gibi yayınlarımızla vatandaşlarımızın dijital dünyadaki bilinçli, güvenli ve sorumlu kullanım kapasitesini güçlendirmeye çalışıyoruz. İletişim Başkanlığı olarak tüm paydaşlarımızla dayanışma içinde çalışmayı ve güven veren kamu iletişimi anlayışını daha da güçlendirmeyi amaçladığımız açıktır. Yeni projelerle bu çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Kaynak: Haber Merkezi