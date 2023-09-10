İki ünlü iş kadını mahkemelik oldu: 'Kocanı aldım' dedi, tehdit etti

Sabah’tan Arzu Kaya’nın haberine göre ikili birlikteyken araları Burcu Tandoğan nedeniyle açıldı. 2020 yılında anlaşmalı boşanan Ayça ve Bertan çiftinin çocukları anne Ayça Kerimoğlu'na verildi. O dönem Bertan Aner eski eşine yüz bin lira ve bir milyon dolar maddi tazminat verdi. Sonrasında evliliğin bitmesine gerekçe olarak gösterilen Burcu Tandoğan ile Bertan Aner hayatlarını birleştirdi.