İki ünlü iş kadını mahkemelik oldu: 'Kocanı aldım' dedi, tehdit etti
Kendilerine ait giyim markaları olan iki ünlü iş kadını Burcu Tandoğan Aner ile Ayça Kerimoğlu mahkemelik oldu. İddiaya göre Ayça Kerimoğlu ile boşanan Bertan Aner, Burcu Tandoğan ile hayatını birleştirdi, sonra olanlar oldu.
Kendisine ait giyim ve kozmetik markası olan Burcu Tandoğan Aner ile yine kendisine ait başka bir giyim markasına sahip Ayça Kerimoğlu mahkemelik oldu.
İki ünlü ismi karşı karşıya getiren olay Ayça Kerimoğlu'nun bir turizm şirketinin kurucu CEO'su iş adamı Bertan Aner ile evliliği süresinde başladı.
Sabah’tan Arzu Kaya’nın haberine göre ikili birlikteyken araları Burcu Tandoğan nedeniyle açıldı. 2020 yılında anlaşmalı boşanan Ayça ve Bertan çiftinin çocukları anne Ayça Kerimoğlu'na verildi. O dönem Bertan Aner eski eşine yüz bin lira ve bir milyon dolar maddi tazminat verdi. Sonrasında evliliğin bitmesine gerekçe olarak gösterilen Burcu Tandoğan ile Bertan Aner hayatlarını birleştirdi.
İddiaya göre iş kadını Ayça Kerimoğlu, eski eşi Bertan Aner'in yeni eşi Burcu Tandoğan'ın boşanma süreci ve devamında kendisine yönelik hakaretlerine maruz kaldı.